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中日同意 加快核廢水磋商

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

日本去年啟動福島核廢水排海後，與北京外交糾紛急遽上升，繼今年三月雙邊專家對話首度舉行後，最新消息是大陸與日本雙方已同意就核廢水排海事件「在既有進展基礎上加快磋商進程」。

據大陸外交部消息，大陸外交部亞洲司司長劉勁松十七日與日本外務省亞大局局長鯰博行在北京舉行「新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商」，雙方深入討論「落實兩國領導人關於本著建設性態度，通過磋商談判找到解決福島核汙染水排海問題的合適途徑」這一重要共識的具體措施，同意在既有進展基礎上加快磋商進程。

劉勁松還就日方在涉台、涉海及七國集團峰會「涉華消極動向」提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

就核廢水議題，日本外務省指出，日方重申願在去年十一月和今年五月舉行的雙邊首腦會談基礎上，透過建設性的磋商和對話找到解決問題的辦法，並同意加快解決問題的步伐。鯰博行在磋商中再次要求大陸立即取消暫停進口日本水產品的措施，並要求撤除東海專屬經濟區內發現設置的大陸浮標，且重申釣魚台列嶼局勢、早日釋放在陸被拘日本人的立場。他還闡述日本關於台灣的立場，雙方同意保持溝通。

資料顯示，大陸與日本的「外交部亞洲司長機制性磋商」近期頻繁舉行，比如今年二月、三月分別在福岡與廣州登場。

四月初大陸外交部發言人汪文斌曾指出，就福島核廢水排海議題，大陸與日本雙方專家於三月卅日在大連開展「建設性的技術對話」，這是去年八月日本核廢水排海以來首次專家對話。

外交部 日本 核廢水

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