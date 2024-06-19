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罕見獲准訪問西藏 歐盟向陸關切 疆、藏、港人權

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中歐經貿爭端升溫之際，歐盟代表團近日罕見獲准訪問西藏，並於重慶展開中歐「人權對話」。歐盟在會後指出，對中國「非常嚴峻」的人權狀況表達關切，尤其是在新疆、西藏和香港。中方則批評相關說法為「不實指責」。

綜合德國之聲、新華社報導，中歐人權對話十六日在重慶舉辦。在此之前，歐盟代表團獲准在十三至十七日前往西藏訪問，並在北京與中國社科院、北京理工大學的學者交流。

大陸外交部發言人林劍昨稱，中歐舉行新一輪人權對話，大陸外交部部長助理苗得雨在北京會見歐方代表團團長、歐盟對外行動署亞太總司副總司長帕姆帕羅尼。

歐盟十七日發布聲明，中歐雙方就中國的人權及勞工權利發展進行廣泛、深入討論。歐盟表明對中國「非常嚴峻」人權狀態表達進一步關切，特別是在新疆、西藏和香港。

歐盟指出，香港國安法對香港人民的權利及自由產生負面影響，同時也侵犯了基本法對香港保障的高度自治，以及中國對於香港作為特別行政區的國際承諾。

歐方提及中國鎮壓人權活動人士、律師及記者，呼籲中方針對侵犯人權的行為進行調查，並對於非法拘留、失蹤、酷刑等案件表示關注。

苗得雨會見帕姆帕羅尼時稱，中方反對將人權議題政治化和雙重標準，反對利用人權議題干涉中國內政，反對在多邊平台搞對抗和「麥克風外交」。中方並對歐盟近期發布全球人權和民主年度報告涉中內容提出嚴正交涉，強調新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容外部干涉。

人權 歐盟 香港

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