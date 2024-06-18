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美議員赴印度會達賴喇嘛 北京：停止向外界發出錯誤訊息

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾18至19日率領跨黨派議員代表團前往印度達蘭薩拉，將會見西藏精神領袖達賴喇嘛，大陸外交部敦促美方恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸。法新社
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾18至19日率領跨黨派議員代表團前往印度達蘭薩拉，將會見西藏精神領袖達賴喇嘛，大陸外交部敦促美方恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸。法新社

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）18日率領美國國會跨黨派議員代表團前往印度北部的達蘭薩拉，並在西藏流亡議會發表談話，預計於19日上午會見高齡88歲的西藏精神領袖達賴喇嘛。在中美尋求穩定關係之際，這次訪問可能會激怒北京。大陸外交部表示，「我們對有關報導感到嚴重關切」，敦促美方恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸。

路透報導，由麥考爾率領的共7名兩黨議員代表團18日抵達達蘭薩拉，團員還包含民主黨籍前眾議院議長裴洛西。而在美眾議員到訪後，達賴喇嘛將赴美治療膝蓋。

上周，美眾院以壓倒性多數通過「促進解決西藏–中國爭端法」，法案敦促北京與西藏對話解決爭端，並稱「西藏非自古屬中國」。該案五月已在參院通過，將待美國總統拜登簽署生效。

麥考爾在西藏流亡議會發表談話表示，「我們非常高興明天能見到尊者，談論許多事情，包括我們剛剛在國會通過的法案，該法案基本上表明美國與西藏人民站在一起」。他並指拜登將很快簽署該法案。

財聯社報導，大陸外交部發言人林劍18日在例行記者會上形容達賴是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」。林劍說，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤訊息。

林劍重申，西藏自古就是中國的一部分，西藏的事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何人任何勢力妄想透過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀，絕不會得逞。

林劍敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案，他並表示，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

美國 西藏 議員 達賴喇嘛

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