歐盟官員罕見訪西藏 憂中國人權狀況「嚴峻」

第39屆中歐人權對話週日（6月16日）在中國重慶舉辦。在此之前，歐盟代表團獲准在13日至17日前往西藏訪問，並在北京與中國社科院、北京理工大學的學者交流。

藏人行政中央駐西歐代表仁增曲珍·根康（Rigzin Genkhang）表示：「歐盟此次罕見前往西藏進行實地訪問，向中國發出了強烈的訊息，即歐盟仍然對中國在西藏持續侵犯人權的行為及其對西藏語言、文化和宗教的無情攻擊表示高度關注。」

根據歐盟17日發布的聲明，雙邊在本屆會議中就中國的人權及勞工權利發展進行廣泛的深入討論。歐盟重申對中國「非常嚴峻」的人權狀態表達進一步關切，特別是在新疆、西藏和香港。

除此之外，歐盟也表示，該組織在任何情況下都明確反對死刑，除了敦促中國暫停執行死刑之外，也要求中方提供執行死刑的公開數據。

歐盟指出，香港國安新法對香港人民的權利及自由產生負面影響，同時也侵犯了《基本法》對港區保障的高度自治，以及中國對於香港作為特別行政區的國際承諾。

該組織也提及有關中國鎮壓人權活動人士、律師及記者的通報，呼籲中方針對侵犯人權的行為進行調查，並對於非法拘留、失蹤、酷刑等案件表示關注。

歐盟在人權對話中再度提起多起遭到中國非法逮捕的個案，包含瑞典籍的桂民海、維吾爾族經濟學家伊力哈木‧土赫提、人權律師余文生、四通橋抗議者彭立發、倡議人士李翹楚等人，呼籲中國立即釋放相關人士。

中方批歐盟搞「麥克風外交」

中國官媒央視報導指出，中方在本屆中歐人權對話期間，針對歐盟近期發布「2023年歐盟全球人權和民主」年度報告中的涉華、涉港澳內容提出嚴正交涉，並強調新疆、西藏及香港的事物及司法個案純屬中國內政。

另外，中方代表也批評歐盟對中國司法程序、死刑、勞工權利及民族宗教等問題提出的為「不實指責」，直指歐盟國家亦存在種族歧視、侵犯難民權利、限制言論自由、宗教仇恨、司法不公以及針對女性暴力等嚴重人權問題。

中國外交部部長助理苗得雨在北京會見歐盟對外事務部亞太總司副司長潘巴洛尼（Paola Pampaloni）時強調，中方反對將人權問題「政治化和雙重標準，反對將自身模式強加於人，反對利用人權問題干涉中國內政，反對在多邊平台搞對抗和『麥克風外交』」。

人權組織指歐中對話無效

本屆中歐人權對話前，多個人權組織曾向歐盟發出聯署信，要求歐盟暫停與中方進行人權對話，改為透過更有效的方式向北京施壓。

聯署信中稱，儘管歐盟會對多項人權議題提出擔憂，但可預期中國政府不會採取任何努力追究責任，也不會被說服採取任何政策或立法行動來遵守國際人權義務；而歐盟不願建立任何可衡量的進展基準，甚至不願建立對話以外的明確目標，都加劇了這項行動的無效性。

（綜合報導）

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