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三中全會前中共黨中央、官媒先後表態守黨紀 學者：目標規範整個社會

中央社／ 台北18日電
中共20屆三中全會7月召開前，中紀委12日先警告全黨「絕不允許公開發表違背黨中央」的言論。路透社
中共20屆三中全會7月召開前，中紀委12日先警告全黨「絕不允許公開發表違背黨中央」的言論。路透社

中共20屆三中全會7月召開前，中紀委12日先警告全黨「絕不允許公開發表違背黨中央」的言論，官媒接著17日發表文章，指總書記習近平告誡全黨勿碰黨紀這根「高壓線」。有分析認為，這是要全黨在三中全會前控制討論節奏及統一思想之舉。

南華早報16日報導，中共中紀委12日透過新華社的一篇特別報導，引用中共黨紀條文警告全黨，禁止黨員以任何形式「妄議黨中央大政方針，破壞黨的集中統一」。黨中央在做出決定後，黨員就要堅決貫徹執行，「絕不允許公開發表違背黨中央決定的言論」。

中共中紀委在報導中還警告，「不要在重大議題上公開說黨的壞話」。而黨員發表違背黨中央決定的言論，是「擾亂黨員、幹部思想，破壞黨的團結統一，妨礙黨中央大政方針貫徹落實」，應「嚴肅處理」。

中紀委不忘解釋，黨中央在做決定前，都會「透過不同管道充分聽取各方面的意見」，若黨員執行時有意見或問題，也可「通過黨內程序反映」。

事實上，除了透過新華社發布報導，中共中紀委同一天也透過其官網，發表全長1分05秒的圖卡短片，說明上述中共黨紀明文規定的內容。

而在17日，中共官媒央視則發布題為「明紀守規─總書記告誡黨員幹部勿碰這根『高壓線』」的文章。內容指出，習近平2018年7月在全國組織工作會議上明確要求，「要切實執行組織紀律，不能搞特殊、有例外，各級黨組織要敢抓敢管，使紀律真正成為『帶電的高壓線』」。

文章又說，習近平2015年1月在中共18屆中紀委五次全會上強調，必須服從組織決定，「絕不允許搞非組織活動，不得跟組織討價還價，不得違背組織決定，遇到問題要找組織、依靠組織，不得欺騙組織、對抗組織」。

這篇文章提到，今年元旦中共新修訂實施的黨紀處分條例，為黨組織和黨員劃出了組織紀律「7個方面37條高壓線」，引導黨員幹部摒棄「個人主義、自由主義」，增強組織觀念，推動黨員「強化組織意識」，不忘自己應盡的義務和責任等多個方面。

美國芝加哥大學教授楊大利認為，中共20屆三中全會即將召開，中央領導層無疑希望藉上述宣示「控制討論的節奏」。禁止黨內公開批評是「鮮明的提醒」，這代表不同的聲音將面臨可能的後果。

旅美中國政治學者鄧聿文表示，上述舉措傳達的訊息是，全黨要在20屆三中全會前統一思想，不要談論不符合中央主旋律及精神的事情。而前述的黨紀處分，形式上雖然僅限於黨內，但其目標始終是規範著整個中國社會。

中共 中紀委 習近平

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