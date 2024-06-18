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大陸「南澇北旱」數萬人成災民 習近平出聲了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸近日出現南澇北旱，圖福建南平民兵應急分隊17日清理大雨及洪澇所帶來的淤泥和雜物。新華社
中國大陸近日出現南澇北旱，圖福建南平民兵應急分隊17日清理大雨及洪澇所帶來的淤泥和雜物。新華社

大陸國家主席習近平18日指出，近期，中國南方多地持續出現強降雨廣東福建等地發生洪澇和地質災害，造成人員傷亡和財產損失，北方部分地區旱情發展迅速，南澇北旱特徵明顯。他要求全力應對災情，千方百計搜救失聯被困人員，妥善安置受災群眾，保障正常生產生活秩序，最大限度降低災害損失。

習近平強調，隨著大陸全面進入主汛期，防汛形勢日趨嚴峻，各地區和有關部門要進一步強化風險意識、底線思維，壓實責任、加強統籌，扎實做好防汛抗旱、搶險救災各項工作。要加強災害監測預警，排查風險隱患，備足裝備物資，完善工作預案，有力有效應對各類突發事件，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

自9日開始，福建等華南地區下起暴雨，大陸各地陸續傳出災情。綜合陸媒報導，截至14日6時，本輪強降雨已造成福建南平、三明等地5.15萬人受災，農作物受災面積3,133.94公頃；廣西北部也有特大暴雨；廣東平遠一橋樑被水沖斷、廣東梅州部分鎮斷電斷網，並以致5人遇難，15人失聯；福建龍岩武平縣特大暴雨已致4人死亡2人失蹤等…。目前梅州地區就在仍在進行中。

而北方則面臨乾旱，9日以來，河南持續晴熱高溫天氣，淮河以北大部最高氣溫超過40℃，全省旱情持續發展。截至18日上午9時，鄭州、開封、周口、漯河陸續終止抗旱四級應急響應。目前當地氣象部門正陸續開展人工增雨作業。

廣東 強降雨 抗旱 暴雨 福建 習近平

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