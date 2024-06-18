泛民初選案 大陸國安部：支持香港打擊顛覆政權

香港泛民初選案其中14人5月底被判有罪。中國國安部今天發文說，堅決支持香港依法打擊顛覆國家政權罪行，並正告「美西方外部勢力」若挑戰中國國家安全底線，將受嚴厲懲治。

5月底，香港高等法院宣判，2020年民主派初選「47人案」中，拒絕認罪16名被告中的14人被判有罪，香港律政司已就其中1人的無罪裁決提起上訴。

中國國安部微信公眾號今天發文聲稱，「47人案」是香港國安法實施以來涉及人數最多、審判時間最長的標誌性案件，也是香港首宗涉及顛覆國家政權罪案件，「是一場關乎國家安全和法治權威的大考。」

該文宣稱，歷經118天的審理，控辯雙方「得以充分展示證據和陳詞，平衡兼顧維護國家安全和保障當事人權利自由，審訊過程、裁決結果都彰顯香港司法制度的公開透明、公平公正，並宣示特區（港府）對顛覆國家政權行為的零容忍態度，讓香港維護國家安全法律體系『長牙帶刺』」。

另外，中國國安部也藉該文章進一步對他國發出警告，聲稱若「美西方外部勢力，膽敢挑戰中國國家安全底線者，必將受到法律的嚴厲懲治」。

該文宣稱，「美西方外部勢力」在審訊期間為47人「脫罪，干擾案件審訊，並透過炮製涉港報告、推出涉港法案、抹黑香港自由倒退、美化亂港分子形象等方式，向香港特區政府施壓」。裁決結果宣布後，更是發起新一輪對港輿論、制裁攻勢。

中國國安部聲稱，「美西方外部勢力」的任何聒噪、制裁，只會讓抱守良知之士認清其「禍亂香港」、「以港遏華」的險惡圖謀，只會讓「包括廣大香港同胞在內的全體中華兒女更加團結」。

文章還宣稱，香港國安法和「維護國家安全條例」頒布實施後，「香港政治生態明顯改善，社會秩序得到恢復，營商環境不斷優化，經濟發展重回正軌，法治精神更加彰顯」。

2020年7月，香港民主派為立法會改選舉行初選，約有超過60萬香港公民投票。但港府隨後以疫情為由，將原定的立法會選舉延後1年。2021年1月6日，香港警方國安處拘捕55人，指控他們涉嫌違反「港區國安法」的「串謀顛覆國家政權」罪。同年2月28日，警方起訴其中47人。