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陸駐美大使謝鋒見美禁毒辦主任 預告中美將再商討禁毒問題

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸駐美大使謝鋒表示，美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。圖／取自中國駐美國大使館網站
大陸駐美大使謝鋒表示，美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。圖／取自中國駐美國大使館網站

中美禁毒合作工作組今年1月底在北京舉行首次會議後，據中新社報導，中國大陸駐美大使謝鋒，日前會見了美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔，表示歡迎古普塔即將率團訪華，呼籲美方應該與中方相向而行，為下步合作營造良好氛圍。

據中國大陸駐美大使館18日發布，謝鋒在上周五（14日）會見了古普塔，雙方就在相互尊重、平等互利基礎上推進兩國禁毒合作進行了坦誠深入溝通。

中方發布消息稱，謝鋒歡迎古普塔即將率團訪華，介紹了中國大陸禁毒部門近期展開工作情況，強調芬太尼問題不是中國的問題，也不是中國製造的問題。但基於人道主義考慮，中方一直在力所能及地協助美方應對芬太尼問題，付出了巨大努力，展現了合作誠意。

謝鋒說，美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。

去年11月中美元首舊金山會晤後，同意推動和加強各領域對話合作，包括成立中美禁毒合作工作組，在此之下中美禁毒工作組今年1月在北京舉行首次會議。

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