中日外交局級磋商 中方就日方涉台消極動向提嚴正交涉

大陸外交部消息指出，大陸外交部亞洲司司長劉勁松17日同日本外務省亞大局局長鯰博行在北京舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商。中方就日方在涉台、涉海及七國集團峰會涉華消極動向提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。而日方則將焦點放在核汙水及水產品進口等事宜。

大陸外交部指出，雙方就中日關係和共同關心的問題交換意見。雙方深入討論了落實兩國領導人關於本著建設性態度，通過磋商談判找到解決福島核汙染水排海問題的合適途徑這一重要共識的具體措施，同意在既有進展基礎上加快磋商進程。

日本共同社報導，日本外務省則指出，圍繞東京電力福島第一核電站處理水排海，雙方一致同意在此前溝通的基礎上加快磋商進程。雙方確認將以建設性態度，通過磋商和對話尋找解決問題的方法。

共同社指出，鯰博行再次要求中方立即取消暫停進口日本水產品的措施，並再度要求撤除釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）周邊專屬經濟區（EEZ）內發現設置的中國浮標，並早日釋放在中國被拘的日本人。他還闡述了日本關於台灣的立場。