共軍潛艇澎湖外海上浮 陸軍事頻道：原因之一是公開示威

針對有澎湖漁民在金門至澎湖海域目睹一艘疑似解放軍潛艦突然上浮，大陸微信公眾號軍事頻道《天空力量》稱，從台灣媒體發布的現場照片可以判斷，這是可攜帶「巨浪2」潛射洲際飛彈的解放軍094A型戰略核潛艇。其上浮的可能原因之一是對台美公開示威。

《天空力量》指出，094A型戰略核潛艇是094型核潛艇的改進型號，長約137米，可攜帶12枚新型巨浪-2A潛射洲際非彈，其射程比巨浪-2更大，從南海海域發射時，打擊範圍幾乎覆蓋整個美國本土。

為攜帶巨浪-2A，094A的艇身龜背也更加明顯。此外094A型還配備了拖曳陣列聲吶，使其更容易監聽和躲避附近威脅。

《天空力量》表示，戰略核潛艇的關鍵就在於隱蔽性，通常而言其行蹤會絕對保密。但這次094A型核潛艇何以會在台海公開上浮？文章作者認為，有幾種可能。首先是滿足正常航行通過的需要。

類似情況在2021年11月也曾發生過一次，當時美國海軍學會網站專欄作者薩頓通過衛星照片發現，一艘094型戰略核潛艇從位於南中國海的榆林潛艇基地向北航行，在台灣海峽浮出水面並有一艘艦船為其護航。當時他認為，「這艘核潛艇會返回渤海的船廠進行維護和大修，所以很可能是一次例行任務。」

北京軍事科學智庫「遠望智庫」研究員周晨明分析稱，連接東海和南中國海的台灣海峽水下地形複雜，對潛艇而言並「不友好」。潛艇航行時更傾向於走巴士海峽或宮古海峽，「但通過台灣海峽將為潛艇前往船廠進行維護或升級節省時間」。

《天空力量》強調，對比2021年的情況就能知道，台灣媒體所謂的解放軍潛艇出現故障「根本就是胡扯」，戰略核潛艇在台灣海峽附近上浮，並在護航艦艇的護送下通過應該是例行作業，這次094A型核潛艇有可能也是同樣的北上例行維護作業。

從台灣媒體的報導可知，當地水深僅45米，對於排水量超過7,000噸的大型核潛艇而言，實在是過於淺了。考慮到094A型戰略核潛艇的直徑超過10米，再加上罩帆的高度可能接近20米。因此如果它想要完全藏於水下，艇底距離海底的距離可能最多也就20米，這是非常危險的深度。

因為094A型核潛艇全長約137米，只要艇身略微跟隨海浪有所起伏，艇艏與艇艉的高度差就可能有十餘米，這也意味著它在如此淺的海域潛航時非常容易碰到海底。

此外，隨著現代反潛技術的發展，如此淺的海水根本就無法掩蓋大型潛艇的行蹤，因此與其冒險在水下進行沒有意義的潛航，還不如大大方方地浮出水面，在護航艦艇的保護下正常航行。

第二種可能是公開示威。《天空力量》表示，類似的事情美國海軍也沒有少幹。美國海軍俄亥俄級戰略核潛艇近年就多次在中東海域公開現身，被解讀為是向伊朗的威懾行動。

在2021年094型核潛艇通過台灣海峽時，澳門軍事觀察員黃東也曾解釋道，「094型核潛艇（攜帶武器）的設計目標是美國，（潛艇）在水面航行沒有意義，除非是解放軍想讓人看到它。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院國防與戰略研究所研究員許瑞麟也說，解放軍潛艇航行通過「無論正確與否，這可以被理解為中國大陸在台灣問題上向美國發出威懾信號」。