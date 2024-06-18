習近平稱美誘中攻台 學者：分攤世局責任

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國國家主席習近平說，美國慫恿他攻打台灣的一番話是真是假？對此，學者黃奎博受訪時表示，習近平是透過歐洲施壓，減少美、中之間的不信任，並加強中國的宣傳、分攤台海局勢升溫的責任，也可能是一種認知作戰。民進黨中國部主任吳峻誌受訪時則說，中國對台動武的可能性下降，但更要嚴防統戰。

根據《金融時報》爆料，中國國家主席習近平與歐盟執委會主席馮德萊恩去年碰面時，曾當面對馮德萊恩表示，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上鉤。美國政府雖透過白宮發言人柯比否認此事，但也引發許多討論。

盼歐洲對美施壓

政大外交系教授黃奎博受訪時分析，此新聞無法獲得證實，只能在假設為真的前題下，推敲為何習會對歐洲組織領導人說，美國誘使中共當局對台出手。較可能的原因有四：

第一，習接受陸方內部研析情資，認為美國在必要時，想犧牲台灣以進一步降低中國大陸的國際競爭力，所以挑明著把看法告訴歐洲方面，希望歐方對能適時要求美方必須採取措施，減少中、美之間的戰略不信任。

加強中國論述

第二，中共當局見由美國為首的西方媒體及智庫界，大規模宣稱習將於近年內對台用兵，因此必須及時提高反制力道；然由於中共的國際宣傳遠遜於歐美西方主要國家，所以只好藉由最高層的非公開渠道（習會見西方政要），間接地公開不同於西方主流媒體及智庫界的說法。

第三，中共當局深知歐洲主要國家擔心台海衝突升高，近年來除了繼續攻訐台獨分裂勢力造成台海動盪，也開始加大對外部干涉勢力（主要指美國）的譴責，藉以避免「獨攬」造成這八年多來台海動盪的責任。

最後，如一些對中猜疑的專家所言，習的說法是一種瞞天過海的欺敵或反間計，或是倒因為果的心理戰或認知作戰。

提防文攻統戰

「習近平與外國政要對話被曝光不是第一次！」民進黨中國部主任吳峻誌表示，習近平之前與美國總統拜登也曾說過「沒有攻台計畫」，這可能是中國在強化自己論述的方式，在俄烏戰爭的責任歸咎上也有類似操作，例如「俄羅斯是被西方欺騙，才攻打烏克蘭」的說詞，但也有可能是確實武力攻台的可能性沒有外界想像的高。

吳峻誌提醒說，有鑑於近日中國逼迫藝人表態，要藝人組成政黨，及邀請政要、網紅與里長赴陸接受招待的狀況增加，反而更要預防中國的統戰滲透。他也說，不確定訊息是否為真，若假設屬實，也可能是習近平要對內部喊話，要求官員不要躁動，壓住先前升溫的民族主義情緒。

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