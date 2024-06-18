快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

習近平稱美誘中攻台 學者：分攤世局責任

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對中國國家主席習近平（中）對歐盟執委會主席馮德萊恩（右）所言，學者分析，是為了強化中國論述。（European Commission）
針對中國國家主席習近平（中）對歐盟執委會主席馮德萊恩（右）所言，學者分析，是為了強化中國論述。（European Commission）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國國家主席習近平說，美國慫恿他攻打台灣的一番話是真是假？對此，學者黃奎博受訪時表示，習近平是透過歐洲施壓，減少美、中之間的不信任，並加強中國的宣傳、分攤台海局勢升溫的責任，也可能是一種認知作戰。民進黨中國部主任吳峻誌受訪時則說，中國對台動武的可能性下降，但更要嚴防統戰。

根據《金融時報》爆料，中國國家主席習近平與歐盟執委會主席馮德萊恩去年碰面時，曾當面對馮德萊恩表示，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上鉤。美國政府雖透過白宮發言人柯比否認此事，但也引發許多討論。

盼歐洲對美施壓

政大外交系教授黃奎博受訪時分析，此新聞無法獲得證實，只能在假設為真的前題下，推敲為何習會對歐洲組織領導人說，美國誘使中共當局對台出手。較可能的原因有四：

第一，習接受陸方內部研析情資，認為美國在必要時，想犧牲台灣以進一步降低中國大陸的國際競爭力，所以挑明著把看法告訴歐洲方面，希望歐方對能適時要求美方必須採取措施，減少中、美之間的戰略不信任。

加強中國論述

第二，中共當局見由美國為首的西方媒體及智庫界，大規模宣稱習將於近年內對台用兵，因此必須及時提高反制力道；然由於中共的國際宣傳遠遜於歐美西方主要國家，所以只好藉由最高層的非公開渠道（習會見西方政要），間接地公開不同於西方主流媒體及智庫界的說法。

第三，中共當局深知歐洲主要國家擔心台海衝突升高，近年來除了繼續攻訐台獨分裂勢力造成台海動盪，也開始加大對外部干涉勢力（主要指美國）的譴責，藉以避免「獨攬」造成這八年多來台海動盪的責任。

最後，如一些對中猜疑的專家所言，習的說法是一種瞞天過海的欺敵或反間計，或是倒因為果的心理戰或認知作戰。

提防文攻統戰

「習近平與外國政要對話被曝光不是第一次！」民進黨中國部主任吳峻誌表示，習近平之前與美國總統拜登也曾說過「沒有攻台計畫」，這可能是中國在強化自己論述的方式，在俄烏戰爭的責任歸咎上也有類似操作，例如「俄羅斯是被西方欺騙，才攻打烏克蘭」的說詞，但也有可能是確實武力攻台的可能性沒有外界想像的高。

吳峻誌提醒說，有鑑於近日中國逼迫藝人表態，要藝人組成政黨，及邀請政要、網紅與里長赴陸接受招待的狀況增加，反而更要預防中國的統戰滲透。他也說，不確定訊息是否為真，若假設屬實，也可能是習近平要對內部喊話，要求官員不要躁動，壓住先前升溫的民族主義情緒。

【更多精采內容，詳見

台海 美國 習近平

延伸閱讀

美刺激中國攻台？ 外交部：很清楚誰持續找藉口改變現狀

中俄緊密同盟 北約秘書長籲美強化合作

刺激習近平攻打台灣？ 美駁斥並重申一中政策不變

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

相關新聞

又抓了150人 緬甸累計已移交近5萬名詐騙犯給大陸

中國大陸緝捕潛藏海外的詐騙分子成果豐碩。央視新聞18日報導，近日，大陸公安部強化與緬甸相關執法部門的警務執法合作，成功搗...

共軍潛艇澎湖外海上浮 陸軍事頻道：原因之一是公開示威

針對有澎湖漁民在金門至澎湖海域目睹一艘疑似解放軍潛艦突然上浮，大陸微信公眾號軍事頻道《天空力量》稱，從台灣媒體發布的現場...

謝鋒見美禁毒辦主任 預告中美將再商討禁毒問題

中美禁毒合作工作組今年1月底在北京舉行首次會議後，據中新社報導，中國大陸駐美大使謝鋒，日前會見了美國白宮國家禁毒政策辦公...

中反制歐盟 祭豬肉反傾銷調查 大戶西班牙盼有談判空間

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方17日也發布反制措施。中國商務部公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及...

中澳總理記者會鏡頭外 中方組起「人牆」擋成蕾

中國總理李強17日與洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉發表聲明，檯面上氣氛融洽，但鏡頭外中方卻粗...

新規上路才2天 中海警南海登臨菲船 美譴責中

中國「海警機構行政執法程序規定」甫於6月15日正式施行，中國海警17日就有動作。中國海警局發言人甘羽聲稱，菲律賓一艘運補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。