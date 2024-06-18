聲援中國MeToo運動推手「雪餅」 多地抗議四起

中國MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵被控「煽動顛覆國家政權」，分別遭判5年與3年半。美國國務院譴責中國的判刑，敦促儘早釋放兩人，世界各地也出現了聲援活動，除爭取減刑，也盼他們知道自己不孤單。

獨立記者黃雪琴與其友人王建兵是中國MeToo運動多起案件的重要推手，兩人的支持者稱呼他們為「雪餅」。他們被廣州中級人民法院裁定「煽動顛覆國家政權」罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。

據美國之音（VOA），美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，「我們敦促中華人民共和國立即釋放黃（雪琴）和王（建兵）以及其他因為履行自己的基本自由而被不公正拘押的人士。」

聲明說，美方繼續呼籲中華人民共和國信守其國際承諾並尊重所有人的人權，包括表達自由和公平審判的保證。

自由亞洲電台報導，海外女權主義者發起全球聲援行動，在英國、美國、加拿大與日本等地的著名地標拉起橫幅，呼喊口號，希望為「雪餅」爭取減刑，也希望告訴他們和親友，他們不孤單。

「只要雪琴不自由，我們都不自由！」為黃雪琴吶喊的呼聲在16日於美國西雅圖聯合湖畔響起。同一天，東京、倫敦、多倫多、華府、波士頓、舊金山等地的著名地標前，聲援者拉起橫幅，上寫著「只要黃雪琴不自由，我們都不自由」的字樣。

據報導，東京的女權行動者Nelly解釋，「只要黃雪琴不自由，我們都不自由」，這句話所表達的意思是，世界上只要有一個被壓迫的人，其他人其實都無法得到自由。

Nelly說，「她代替我們承擔了我們所有人都應該承擔的苦難。我們想在這個案件裡表達女性的力量，因為黃雪琴曾經在MeToo運動中為很多女性站出來了，我們這時也應為她站出來，同時也為更多女性站出來」。

Nelly表示，希望這次全球聲援行動，能加強國際關注與壓力，為「雪餅」爭取減刑。同時，希望向全世界發出中國女權主義者的聲音，揭示中國政權對女權的打壓。

在美國洛杉磯，一批來自中國的民運人士16日下午聚集在當地的唐人街，聲援「雪餅」。這次活動是由中國民主黨和覺醒新時代兩個人權團體主辦。

中國民主黨成員岳連慶表示，會選擇唐人街作為舉辦活動的地方，是因為那是當地華人的聚集區。「很多人來到美國之前身在中國大陸，在被輿論高牆管控的狀態下，並不能夠全面真實地了解真相。為不了解真相的新移民還原歷史真相，揭穿中共的謊言，我們在這個特殊的日子和這個特別的地方舉辦了這次活動。」

活動中，許多人在唐人街遊行，一邊呼喊「釋放黃雪琴」、「釋放王建兵」、「釋放雪餅」等口號。

參與集會的人士為「雪餅」兩人寫下明信片，上面寫有「世界上總有光和黑暗，我們支持你們」、「你們的英雄事蹟，我們會延續，你是我們的榜樣」等許多加油打氣的內容。