快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

聲援中國MeToo運動推手「雪餅」 多地抗議四起

中央社／ 台北18日電

中國MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵被控「煽動顛覆國家政權」，分別遭判5年與3年半。美國國務院譴責中國的判刑，敦促儘早釋放兩人，世界各地也出現了聲援活動，除爭取減刑，也盼他們知道自己不孤單。

獨立記者黃雪琴與其友人王建兵是中國MeToo運動多起案件的重要推手，兩人的支持者稱呼他們為「雪餅」。他們被廣州中級人民法院裁定「煽動顛覆國家政權」罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。

據美國之音（VOA），美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，「我們敦促中華人民共和國立即釋放黃（雪琴）和王（建兵）以及其他因為履行自己的基本自由而被不公正拘押的人士。」

聲明說，美方繼續呼籲中華人民共和國信守其國際承諾並尊重所有人的人權，包括表達自由和公平審判的保證。

自由亞洲電台報導，海外女權主義者發起全球聲援行動，在英國、美國、加拿大與日本等地的著名地標拉起橫幅，呼喊口號，希望為「雪餅」爭取減刑，也希望告訴他們和親友，他們不孤單。

「只要雪琴不自由，我們都不自由！」為黃雪琴吶喊的呼聲在16日於美國西雅圖聯合湖畔響起。同一天，東京、倫敦、多倫多、華府、波士頓、舊金山等地的著名地標前，聲援者拉起橫幅，上寫著「只要黃雪琴不自由，我們都不自由」的字樣。

據報導，東京的女權行動者Nelly解釋，「只要黃雪琴不自由，我們都不自由」，這句話所表達的意思是，世界上只要有一個被壓迫的人，其他人其實都無法得到自由。

Nelly說，「她代替我們承擔了我們所有人都應該承擔的苦難。我們想在這個案件裡表達女性的力量，因為黃雪琴曾經在MeToo運動中為很多女性站出來了，我們這時也應為她站出來，同時也為更多女性站出來」。

Nelly表示，希望這次全球聲援行動，能加強國際關注與壓力，為「雪餅」爭取減刑。同時，希望向全世界發出中國女權主義者的聲音，揭示中國政權對女權的打壓。

在美國洛杉磯，一批來自中國的民運人士16日下午聚集在當地的唐人街，聲援「雪餅」。這次活動是由中國民主黨和覺醒新時代兩個人權團體主辦。

中國民主黨成員岳連慶表示，會選擇唐人街作為舉辦活動的地方，是因為那是當地華人的聚集區。「很多人來到美國之前身在中國大陸，在被輿論高牆管控的狀態下，並不能夠全面真實地了解真相。為不了解真相的新移民還原歷史真相，揭穿中共的謊言，我們在這個特殊的日子和這個特別的地方舉辦了這次活動。」

活動中，許多人在唐人街遊行，一邊呼喊「釋放黃雪琴」、「釋放王建兵」、「釋放雪餅」等口號。

參與集會的人士為「雪餅」兩人寫下明信片，上面寫有「世界上總有光和黑暗，我們支持你們」、「你們的英雄事蹟，我們會延續，你是我們的榜樣」等許多加油打氣的內容。

女權 美國 運動

延伸閱讀

台南婦熱水澆醒持刀刺死丈夫 雖符合自首但這理由法官未減刑

Toyz入獄將滿一個月 網爆母探監女友篠崎泫貼心陪身旁

Toyz入獄將滿一個月 網爆母探監女友篠崎泫貼心陪身旁

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

相關新聞

7成澳洲民眾不信中國政府 僅35%贊成出兵保衛台灣

時隔七年再有中國總理訪問澳洲，李強也形容當前中澳關係已「重回正軌」。但澳洲智庫澳中關係研究院新近發布的民調卻顯示，澳洲民...

習近平致信賀黃埔百年：堅定反獨促統

黃埔軍校建校百年，大陸昨在北京人民大會堂舉辦紀念座談會，中共總書記習近平發表賀信稱，大陸黃埔軍校同學會繼續弘揚「愛國、革...

曾被陸關押的記者成蕾 現身李強訪澳採訪現場遭刻意遮擋

綜合明報、每日電訊報與澳洲廣播公司等媒體報導，大陸國務院總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯會面後，在兩國文件簽署儀式現場上...

新規上路2天 陸海警南海登臨菲船

中國大陸「海警機構行政執法程序規定」甫於本月十五日正式施行，大陸海警昨天就有動作。大陸海警局發言人甘羽聲稱，菲律賓一艘運...

李強宣部澳洲納單方面免簽國 護照持有者可免簽入境大陸15日

大陸國務院總理李強昨（17）日在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，並宣布將澳洲納入單方面免簽國家，澳洲...

中日外交局級磋商 中方就日方涉台消極動向提嚴正交涉

大陸外交部消息指出，大陸外交部亞洲司司長劉勁松17日同日本外務省亞大局局長鯰博行在北京舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。