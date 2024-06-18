快訊

價值百億！俄羅斯首認A-50預警機遭擊落 怒喊通緝烏克蘭旅長

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

回應巴菲減持 比亞迪相關人士：公司在和對方溝通

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
巴菲特持續減持比亞迪，對此，相關人士表示，「公司在和對方溝通」。（路透）
巴菲特持續減持比亞迪，對此，相關人士表示，「公司在和對方溝通」。（路透）

據港交所17日最新披露數據顯示，巴菲特旗下波克夏於11日減持比亞迪H股，減持股份達134.75萬股，持倉比例由7.02%降至6.9%，套現3.11億港元。財聯社報導，對於巴菲特減持原因，相關人士表示，「公司在和對方溝通。」問及公司估值是否偏高，上述人士表示，「公司經營狀況良好，銷量、利潤等保持增長。」

這也是第14次公開披露的巴菲特減持比亞迪H股。上一次的減持訊息落在去年10月25日，波克夏賣出82.05萬股，每股平均價格為245.86港元，持股比例從8.05%降至7.98%。

事實上，巴菲特已從比亞迪身上賺進翻倍利益。波克夏在2008年9月以每股8港元價格認購2.25億股比亞迪H股，並自2022年8月24日開始陸續減持該股，當時的持股比例為19.92%，股價較認購價翻了30倍。

比亞迪H股18日早盤收在233.2港元。

外界熱議巴菲特減持比亞迪股票因素，有觀點認為可能與歐盟將向比亞迪加徵17.4%關稅有關，投行高盛認為這將影響比亞迪2%至6%的利潤。

不過，巴菲特在5月波克夏股東會上曾表示，對於減持比亞迪的原因，巴菲特表示，希望將注意力更多地放在美國，「對比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似，這是美國之外很少有的大筆投資。」

數據顯示，比亞迪在今年第1季銷售62.6萬輛新車，實現營收人民幣1,249.4億元，年增3.97%；淨利潤45.69億元，年增10.62%。截至5月底，比亞迪累計銷量約127萬輛，年增26.8%。比亞迪總裁王傳福此前提出，公司2024年銷售目標為360萬輛。

巴菲特 波克夏 美國

延伸閱讀

巴菲特減持比亞迪股 套現3.11億港元

超快充電池 寧德、比亞迪競逐

巴菲特又賣比亞迪：套現3億港元，持股降至6.9%

中國5企業「大包大攬」歐洲盃廣告贊助 比亞迪提供官方用車

相關新聞

陸反制歐盟 啟動豬肉反傾銷調查

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方昨天也發布反制措施。大陸商務部昨公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及...

陸電池大廠寧德時代 傳要求員工執行「896」工作制

中國大陸車用電池巨頭寧德時代，近日傳出號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，亦即符合條件的員工自本月12日起，早上8...

大陸70城新屋價又跌 凸顯產業景氣仍未見底

大陸國家統計局公布5月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，...

回應巴菲減持 比亞迪相關人士：公司在和對方溝通

據港交所17日最新披露數據顯示，巴菲特旗下波克夏於11日減持比亞迪H股，減持股份達134.75萬股，持倉比例由7.02%...

鞏固競爭力 9月25日起港交所不再因天候因素休市

颱風天一旦台北市停止上班，台灣股市就跟著休市，香港也有類似情況。不過香港特區行政長官李家超18日宣布，香港交易所未來在惡...

港人掀起「北上買房」熱潮 真能拯救大陸低迷房市？

中國大陸房市持續低迷，在市場一片蕭條聲中，從中國南方颳起的港人「北上買房」風潮，似乎正在為中國房地產市場注入一股暖意。 廣東中山的一名房仲張希每個周末都在接待香港的看房團。張希說，自去年「港車北上」政策實施後，就明顯感受到前來廣東置產的香港人變多了。「香港工作、廣東生活」成為越來越多港人的選擇，越來越多人「拿香港工資，享內地房價」，能否成為大陸房市的及時雨？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。