回應巴菲減持 比亞迪相關人士：公司在和對方溝通

據港交所17日最新披露數據顯示，巴菲特旗下波克夏於11日減持比亞迪H股，減持股份達134.75萬股，持倉比例由7.02%降至6.9%，套現3.11億港元。財聯社報導，對於巴菲特減持原因，相關人士表示，「公司在和對方溝通。」問及公司估值是否偏高，上述人士表示，「公司經營狀況良好，銷量、利潤等保持增長。」

這也是第14次公開披露的巴菲特減持比亞迪H股。上一次的減持訊息落在去年10月25日，波克夏賣出82.05萬股，每股平均價格為245.86港元，持股比例從8.05%降至7.98%。

事實上，巴菲特已從比亞迪身上賺進翻倍利益。波克夏在2008年9月以每股8港元價格認購2.25億股比亞迪H股，並自2022年8月24日開始陸續減持該股，當時的持股比例為19.92%，股價較認購價翻了30倍。

比亞迪H股18日早盤收在233.2港元。

外界熱議巴菲特減持比亞迪股票因素，有觀點認為可能與歐盟將向比亞迪加徵17.4%關稅有關，投行高盛認為這將影響比亞迪2%至6%的利潤。

不過，巴菲特在5月波克夏股東會上曾表示，對於減持比亞迪的原因，巴菲特表示，希望將注意力更多地放在美國，「對比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似，這是美國之外很少有的大筆投資。」

數據顯示，比亞迪在今年第1季銷售62.6萬輛新車，實現營收人民幣1,249.4億元，年增3.97%；淨利潤45.69億元，年增10.62%。截至5月底，比亞迪累計銷量約127萬輛，年增26.8%。比亞迪總裁王傳福此前提出，公司2024年銷售目標為360萬輛。