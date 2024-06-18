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中國官員肉身戰術堵成蕾 澳洲總理：已提出關切

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導
17日在澳洲總理艾班尼斯與中國總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭中國官員刻意阻擋。（歐新社）
17日在澳洲總理艾班尼斯與中國總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭中國官員刻意阻擋。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯今天表示，曾遭中國拘留3年的知名記者成蕾在指控兩名中國外交官員刻意做出肉身擋人之舉後，坎培拉當局已向中方表達「關切」。

中國國務院總理李強昨天現身澳洲國會大廈舉行記者會時，天空新聞網（Sky News）華裔記者成蕾（Cheng Lei）也在記者席之中。她直指，期間有兩名中國外交人員刻意站在她座位四周。

成蕾表示，這兩人似乎試圖「擋住」她，避免有人拍到她與李強出現在同一場合的畫面，可能藉此防止李強出訪期間出現讓人尷尬的新聞標題。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲「官員團隊已向中國大使追究此事，表達我方的關切」。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）說，「去看那個畫面，老實說做得蠻笨拙的，安插一兩個（中國）人擋在攝影機與成蕾之間。」

他說：「有澳洲官員克盡職守地介入，要求在記者會的這幾位中國官員離開。」

李強15日抵達澳洲進行4天訪問，是2017年以來訪澳的最高級別中國官員。昨天這起「肉身擋人」事件，為李強這場備受推崇的澳洲行蒙上陰影。

成蕾過去是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月因涉嫌「洩漏國家機密」在北京遭關押，直到2023年10月才獲釋回到澳洲。

成蕾案一直是坎培拉和北京之間的一大嫌隙。

成蕾昨天告訴天空新聞網：「他們竭盡全力擋住我，不讓我被攝影機拍到，並從側面包夾我。」

她說：「我猜這是為了避免我說出或做出一些他們認為有失體面的事情。」

「但（肉身擋人）本身就很糟糕。」

中共 李強 澳洲 艾班尼斯

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