普亭見金正恩之際 中韓舉行副部級外交安全2+2對話

俄羅斯總統蒲亭今天訪問北韓，同一天，中國與南韓在首爾舉行首次中韓副部級外交安全2+2對話。中國外交部表示，中方將在對話中與韓方就共同關心的國際地區問題進行必要溝通。

在17日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，有報導提到，南韓總統府官員在13日稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將訪問北韓，南韓與中國雙方將於差不多同一時段舉行外交安全2+2對話。南韓將綜合考慮各方面因素，周密應對，使周邊主要友好國家、戰略夥伴國家在涉及北韓問題上與南韓保持相同軌道。請問中方對此有何評論。

中國外交部發言人林劍表示，經中韓雙方商定，中國外交部副部長孫衛東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群將於18日率團赴首爾與南韓舉行首次中韓副部級外交安全2+2對話。

林劍表示，中韓2002年建立司局級外交安全2+2對話機制，先後共舉行5次對話。2020年雙方同意將該對話提升為副部級並商定盡早舉行升格後的首次對話。此後雙方結合各自牽頭人日程、雙邊交往安排等就對話具體時間保持溝通，並商定於18日舉行。

林劍表示，中方與南韓建立2+2對話機制、提升對話級別、協商舉行對話的時機是著眼雙邊關係發展需要，早已商定，與其他國家沒有特別關聯。中方將在對話中與南韓重點就如何改善發展兩國關係、深化雙方各領域交流合作交換意見，並就共同關心的國際地區問題進行必要溝通。

韓聯社17日報導，在中韓副部級外交安全2+2對話中，南韓外交部第一次官（副部長）金烘均和孫衛東與會；國防方面，南韓國防部國際政策官李承范和張保群與會。雙方將就雙邊關係、韓鮮半島問題、地區及國際局勢等彼此關切交換意見。

報導表示，雙方還可能就蒲亭訪問北韓一事進行討論。在北韓與俄羅斯合作日益密切、北韓不斷發起挑釁的情況下，南韓可能再次呼籲中方在朝鮮問題上發揮建設性作用，並強調通過加強溝通穩控韓鮮半島局勢的必要性。

蒲亭於18日至19日到北韓展開「友好國是訪問」。據俄媒此前引述克里姆林宮一名幕僚的談話報導指出，俄國與北韓屆時將會簽署數項「重要文件」，可能包括戰略夥伴關係條約。

俄羅斯自2022年2月侵略烏克蘭後，在國際上陷入被孤立的狀態。中國雖然沒有公開譴責俄羅斯，但有專家認為中國沒可能在戰事上無上限支持俄；而俄有需要尋求其他國家的支持。