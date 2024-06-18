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曾被陸關押的記者成蕾 現身李強訪澳採訪現場遭刻意遮擋

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面現場，中方人員（紅箭頭所指）試圖遮擋坐在記者席上澳籍華裔記者成蕾（左一）。（圖／截自澳洲廣播公司視頻）
大陸國務院總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面現場，中方人員（紅箭頭所指）試圖遮擋坐在記者席上澳籍華裔記者成蕾（左一）。（圖／截自澳洲廣播公司視頻）

綜合明報、每日電訊報與澳洲廣播公司等媒體報導，大陸國務院總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯會面後，在兩國文件簽署儀式現場上，中方人員試圖遮擋坐在記者席上、曾因「洩漏國家秘密」遭大陸關押的澳籍華裔記者成蕾。

根據《每日電訊報》片段，至少一男一女、共兩名中方人員站在成蕾與攝影記者席之間。另據《衛報》報導，澳方官員多次要求對方離開，但遭到拒絕。

中方人員此舉似乎是不想讓李強等中共高層官員看到成蕾的存在。艾班尼斯在被問及上述情事時稱，他不了解情況，但「讓人們充分參與很重要」。

對於艾班尼斯的回應，成蕾說，「好吧，他確實還要主持一場國宴」。成蕾表示，過去也在類似場合有過類似經歷，她指出中國官員擔心她會成為「某種象徵」，不想讓中國觀眾看到她。她知道中國官員有的時候就是「控制狂」，「對現場的一切都要管」。

而在艾班尼斯召開的記者會上，成蕾代表天空新聞（skynews）首個提問，她問及中澳雙方正在採取哪些措施來確保雙邊關係不再出現曲折。艾班尼斯回應，對話是有幫助的，他表示自己提出了在太平洋地區的問題，以及包括人權，楊博士（指今年2月5日因被北京認定犯下間諜罪遭判處死刑、緩期兩年執行的澳洲籍作家楊恆均）的案件，以及被判死刑的澳洲人等問題。

據了解，成蕾出生於湖南岳陽，10歲隨父母移民澳洲，曾任中國環球電視網（CGTN）主播。2021年2月8日，成蕾在大陸遭逮捕，2022年3月31日在北京市第二中級人民法院接受閉門審理，理由是「涉及國家機密」。

成蕾於2023年10月11日獲釋並遭驅逐出境，大陸國安部後證實成蕾是因「為境外非法提供國家秘密罪」被判處有期徒刑2年11個月。

成蕾返回澳洲後在接受澳洲天空新聞專訪時稱，她是因提前數分鐘公布一份大陸官方簡報文件而被捕。她之後在接受澳洲廣播公司採訪時，警告澳洲民眾前往中國時不要「天真」，並稱若要提高中文水平可以選擇台灣。

曾被大陸關押的澳洲籍記者成蕾，17日現身大陸總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面後的兩國文件簽署儀式現場。（法新社）
曾被大陸關押的澳洲籍記者成蕾，17日現身大陸總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面後的兩國文件簽署儀式現場。（法新社）
17日在澳洲總理艾班尼斯與大陸總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭大陸官員刻意阻擋。（歐新社）
17日在澳洲總理艾班尼斯與大陸總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭大陸官員刻意阻擋。（歐新社）

北京 澳洲 艾班尼斯

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