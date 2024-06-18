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港評：中紀委書記李希打虎更緊湊 分擔蔡奇工作

中央社／ 香港18日電

據分析，中共中央紀律檢查委員會書記李希上任以來，在肅貪方面較前任更緊湊。此外，他分擔了中央書記處常務書記蔡奇的部分黨際交往工作。

明報今天刊登分析文章指出，西藏自治區前黨委書記吳英杰剛於週日落馬受查，是中共20大之後，繼前貴州省委書記孫志剛落馬的第2位前省級黨委書記，也是今年受查的第4位正省部級高官。

今年迄今，中國大陸已有26名副省部級及以上的高官落馬受查，大大超過去年同期的17人，令人對李希的肅貪鐵腕有了新的認識。

文章舉例指出，本月12日受查的甘肅省政府前副省長楊子興，是今年落馬受查的第25名副部級以上官員，外界對他的關注點只是已經卸任6年多。

但根據公開資料，現年65歲的楊子興，1978年考入蘭州的西北師範大學，就讀於中文系漢語言文學專業，是李希的「同屆同系同專業同窗」。

文章表示，按照規定，查處副部級及以上高幹，需經中紀委領導簽批，這意味着李希簽名「辦」了他的老同學。

文章指出，自從李希出掌中紀委以來，按照把「嚴」的基調、「嚴」的措施、「嚴」的氛圍長期堅持下去的政策，「打虎」的節奏與前任王岐山、趙樂際相比，更加緊湊，就以近兩年落馬的正部級官員看，農業農村部長唐仁健和國家宗教局局長崔茂虎，都是一線現任者。

此外，文章表示，除了反腐肅貪的功能，20大後的中紀委還擔負了最高領導人交付的理論創新任務，即「解決大黨獨有難題」，也就是「自我革命」的問題。

據指出，今年以來，在中央政治局常委中排名最末的李希，在黨際交往的外事場合漸趨活躍，先後出面接見了巴西和古巴的政黨代表團，分擔了蔡奇的部分工作。

中紀委

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