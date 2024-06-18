陸全國人大常委會會議25至28日召開 將審議有關任免案
新華社報導，十四屆全國人大常委會第二十六次委員長會議17日下午在北京人民大會堂舉行，該會議由人大常委會委員長趙樂際主持。會議決定，十四屆全國人大常委會第十次會議6月25日至28日在京舉行。值得注意的是，該會議將審議有關任免案。
出席第26次委員長會議的有：全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾等人。
報導指出，第十次會議將審議相關法案：突發事件應對管理法草案、農村集體經濟組織法草案、國境衛生檢疫法修訂草案、會計法修正草案、金融穩定法草案、學前教育法草案、治安管理處罰法修訂草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案等、授權國務院在海南自貿港暫時調整適用《中華人民共和國食品安全法》有關規定的決定草案等。
同時，將審議相關議案：國務院關於提請審議批准《〈關於汞的水俁公約〉締約方大會第四次會議第4/3號決定對〈關於汞的水俁公約〉附件A的修正》的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國和巴拿馬共和國引渡條約》的議案。
第十次會議的相關議程還有審議相關決算與報告：審議國務院關於2023年中央決算的報告，審查和批准2023年中央決算；審議國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於促進民營經濟發展情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。
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