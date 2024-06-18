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新規上路2天 陸海警南海登臨菲船

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國15日開始實施海警新規，只要被中方認定違規的船隻，中國海警即可扣船扣人，引發各國的抗議。（取材自中國海警微信公眾號）
中國15日開始實施海警新規，只要被中方認定違規的船隻，中國海警即可扣船扣人，引發各國的抗議。（取材自中國海警微信公眾號）

中國大陸「海警機構行政執法程序規定」甫於本月十五日正式施行，大陸海警昨天就有動作。大陸海警局發言人甘羽聲稱，菲律賓一艘運補船、兩艘充氣艇昨「非法闖入」仁愛暗沙海域企圖運送物資，且運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方船隻，大陸海警則對菲船登臨檢查、強制驅離，處置合理合法。菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明稱，菲方懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明。

中方在海警執法新規上路僅兩天就對菲律賓採取行動，恐將引發中菲在南海的新一波衝突。

據大陸海警局官網昨晚公布，甘羽宣稱，菲律賓昨「違背承諾」派出一艘運補船、兩艘充氣艇「非法闖入中國南沙群島仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送物資。當時，菲國運補船危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船隻。

甘羽聲稱，大陸海警對菲船艇依法採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施，處置合理合法、專業規範。他又說，中方再次正告菲方，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益。大陸海警全時戒備、嚴陣以待，堅決維護「國家領土主權」和海洋權益。

大陸海警局昨上午指出，昨五時五十九分，上述菲律賓運補船無視中方多次嚴正警告，違反國際海上避碰規則，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明說：「我們懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明。」

大陸海警局十五日起實施「海警機構行政執法程序規定」，允許在未經審判下，拘留入侵中方定義的南海主權水域的外國人，引發菲律賓的強烈不滿。

此外，菲律賓十五日向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張，被視為是菲方挑戰北京對南海主權聲索的舉措。大陸官方環球時報引述專家說法稱，菲國蓄謀已久，中方早有準備，將根據實際需要採取相應反制措施。

南海 臨檢 菲律賓

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