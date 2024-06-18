習近平致信賀黃埔百年：堅定反獨促統

黃埔軍校建校百年，大陸昨在北京人民大會堂舉辦紀念座談會，中共總書記習近平發表賀信稱，大陸黃埔軍校同學會繼續弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，堅定反「獨」促統。

大陸全國政協主席王滬寧出席該座談會並致詞，中共統戰部長石泰峰主持，並安排大陸黃埔軍校同學會負責人及「台灣黃埔同學代表」發言。據悉，有台灣退役將官、大陸有關部門和黨派，兩岸、港澳和海外黃埔同學及親屬代表及大陸各省黃埔軍校同學會負責人與會。

習近平賀信稱，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，「也是『我國』第一所培養革命軍幹部的學校」。他還稱，黃埔軍校同學會是中共領導下的愛國群眾團體，始終秉持發揚黃埔精神、聯絡同學感情、促進祖國統一、致力振興中華的宗旨，為擴大兩岸交流合作、反對台獨分裂、推進祖國統一作出積極貢獻。

王滬寧致詞稱，習近平充分肯定黃埔軍校歷史功績和黃埔軍校同學會正面貢獻，要堅定不移推進祖國統一大業，積極參與兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化，不斷增進國家民族認同，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。