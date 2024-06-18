李強宣部澳洲納單方面免簽國 護照持有者可免簽入境大陸15日

大陸國務院總理李強昨（17）日在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，並宣布將澳洲納入單方面免簽國家，澳洲護照持有者可免簽入境中國大陸15日；兩國也同意為商務、旅遊和探親人員互發三至五年的多次入境簽證。

兩國還將採取措施改善國防溝通，以避免軍事衝突發生。李強在二人會面後記者會指出，雙方舉行「坦誠、深入和富有成效的會談」，達成了很多共識。

新華社報導，李強在會晤中表示，中澳發展對彼此是機會而非挑戰，中方願與澳方不斷擴大貿易規模，並在區域和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」。艾班尼斯則表示，當前澳中關係企穩向好。澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」；不讓分歧定義雙邊關係。

澳洲5月初曾抗議共軍在黃海險些以照明彈擊中澳方直升機，共軍去年11月也曾對在日本海域的澳洲艦艇發射聲納，造成澳方潛水員受傷。對此，根據兩人會後發布的「聯合成果聲明」，兩國同意展開國防戰略磋商、國防部工作會晤，以及舉行雙邊海洋事務對話首次會議。

另外，雙方確認計畫於今年重啟中澳戰略經濟對話，重啟雙邊氣候變遷和能源對話，並在今年舉辦第八次中澳氣候變遷部長級對話。雙方也歡迎進一步增進人文交流與進行大熊貓保護合作。

隨著中澳關係改善，大陸對澳洲葡萄酒和大麥的限制已取消，外界關注中澳總理會晤後，大陸對澳洲龍蝦及部分牛肉的出口禁令會否解除。

澳洲廣播公司（ABC News）報導，澳洲農業部長瓦特昨天暗示可能有好消息。他透露，李強表達希望雙邊進行合作以實現此目標。此外，艾班尼斯會後證實，他與李強再次談論了被北京法院判處死緩的澳洲華裔作家楊恒均一案。

李強今（18）日是訪澳行程最後一天，他將在伯斯出席中澳工商界首席執行官圓桌會。中澳領導人同意明年舉行下一輪中澳總理年度會晤，將由大陸邀請澳方赴陸訪問。