快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

中國海警：登臨檢查強制驅離菲律賓仁愛暗沙運補船

中央社／ 台北17日電

中國海警局發言人甘羽今天聲稱，菲律賓1艘運補船、2艘充氣艇今天「非法闖入」仁愛暗沙海域企圖運送物資，且運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方船隻。中國海警則對菲船登臨檢查、強制驅離，處置「合理合法、專業規範」。

據中國海警局官網傍晚公布內容，甘羽宣稱，菲律賓今天「違背承諾」派出1艘運補船、2艘充氣艇「非法闖入中國南沙群島仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送物資。當時，菲國運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方「正常航行的」船隻。

甘羽聲稱，中國海警對菲船艇依法採取「警告攔阻、登臨檢查、強制驅離」等管制措施，處置「合理合法、專業規範」。

他又說，中方再次正告菲方，「任何形式的『侵權挑釁』都徒勞無益」。中國海警「全時戒備、嚴陣以待」，堅決維護「國家領土主權」和海洋權益。

中國海警局上午指出，今早5時59分，上述菲律賓運補船無視中方多次「嚴正警告」，違反「國際海上避碰規則」，「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」。

但菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明說：「我們懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明」。

中國海警15日起片面實施「海警機構行政執法程序規定」，允許在未經審判下，拘留入侵中方定義的南海主權水域的外國人。

同一天，菲律賓向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張，被視為是菲方挑戰中國對南海主權聲索的舉措。

南海 臨檢 菲律賓

延伸閱讀

副市長林欽榮將出席菲律賓副市長聯盟會議 分享高雄市經驗

菲律賓船隻在仁愛暗沙 與大陸海警船擦撞

插旗菲律賓 雲豹能源攜手菲國SolarNRG成立太陽能IPP公司

少棒／社區棒球選手LLB初體驗 擊敗菲律賓奪紀念性首勝

相關新聞

習近平致信賀黃埔百年 要求堅定反「獨」促統

大陸17日在北京人民大會堂舉辦「紀念黃埔建校百周年」活動，中共總書記習近平在賀信中稱，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，「...

中澳總理會晤成果聲明：重啟戰略經濟對話

大陸總理李強17日與澳洲艾班尼斯會面，被視為中澳「破冰」會談，據中方公布的會晤聯合成果聲明，兩方確認計劃於2024年重啟...

路透指美軍汙衊中國疫苗 北京：抹黑是美一貫手法

路透社日前報導，美軍在疫情期間曾在菲律賓展開秘密行動，汙衊中國科興疫苗。中國外交部今天說，「散布假訊息以抹黑他國形象」是...

美擬｢地獄景象｣等10計劃挫解放軍攻台 大陸媒體質疑如何大規模生產

美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）日前發表一則專文，揭露美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器阻斷解放軍意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間，該文發布後，引各輿論蕩漾。有分析揭露，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力；內媒則直指，美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

艾班尼斯：澳洲堅持一中政策 不支持台灣獨立

當地時間17日上午，大陸國務院總理李強在坎培拉議會大廈與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。據新華社報導，艾班巴...

楊恆均維持死緩 支持者促澳總理向李強要求「保外就醫」

澳洲籍華裔作家楊恆均2月被中國法院判死刑，緩期2年執行，他的支持者昨天說，北京市高級人民法院決定維持楊恆均死緩判決，並已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。