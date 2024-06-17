中國海警：登臨檢查強制驅離菲律賓仁愛暗沙運補船

中國海警局發言人甘羽今天聲稱，菲律賓1艘運補船、2艘充氣艇今天「非法闖入」仁愛暗沙海域企圖運送物資，且運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方船隻。中國海警則對菲船登臨檢查、強制驅離，處置「合理合法、專業規範」。

據中國海警局官網傍晚公布內容，甘羽宣稱，菲律賓今天「違背承諾」派出1艘運補船、2艘充氣艇「非法闖入中國南沙群島仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送物資。當時，菲國運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方「正常航行的」船隻。

甘羽聲稱，中國海警對菲船艇依法採取「警告攔阻、登臨檢查、強制驅離」等管制措施，處置「合理合法、專業規範」。

他又說，中方再次正告菲方，「任何形式的『侵權挑釁』都徒勞無益」。中國海警「全時戒備、嚴陣以待」，堅決維護「國家領土主權」和海洋權益。

中國海警局上午指出，今早5時59分，上述菲律賓運補船無視中方多次「嚴正警告」，違反「國際海上避碰規則」，「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」。

但菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明說：「我們懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明」。

中國海警15日起片面實施「海警機構行政執法程序規定」，允許在未經審判下，拘留入侵中方定義的南海主權水域的外國人。

同一天，菲律賓向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張，被視為是菲方挑戰中國對南海主權聲索的舉措。