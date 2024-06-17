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中澳總理會晤成果聲明：重啟戰略經濟對話

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯會面。（新華社）
大陸總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯會面。（新華社）

大陸總理李強17日與澳洲艾班尼斯會面，被視為中澳「破冰」會談，據中方公布的會晤聯合成果聲明，兩方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話，中方還邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華。

根據聲明，兩國領導人見證雙方簽署關於教育與研究、氣候變化、中澳戰略經濟對話和進一步促進中澳自由貿易協定實施的合作諒解備忘錄。雙方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話。

雙方歡迎進一步增進人文交流，強調人文交流對深化雙邊關係具有重要作用。歡迎兩國直航航班數量增加，帶動更多學生、遊客、商務人士互訪。歡迎便利人員往來措施的實施，包括向商務、旅遊、探親人員互惠簽發3至5年多次入境簽證。

兩國領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。

聲明稱，歡迎中澳高級別對話發揮的重要作用，計劃年內在阿得雷德舉行新一輪對話。歡迎雙方開展大熊貓保護合作。

兩國領導人同意雙方在以下領域保持和拓展接觸：政治對話，包括防務戰略磋商、國防部工作會晤，以及舉行雙邊海洋事務對話首次會議。雙邊貿易，包括兩國領導人6月18日在伯斯出席中澳工商界首席執行官圓桌會；歡迎實施「經認證的經營者」（AEO）互認安排；推進實施《區域全面經濟夥伴關係協定》；歡迎簽署標準、計量、智慧財產權、競爭、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

此外，中澳雙方還同意啟雙邊氣候變化和能源對話，年內在澳舉辦第八次中澳氣候變化部長級對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧型農業實踐的技術合作；人文交流，包括拓展合作以擴大中澳之間人員往來規模，加強文化、體育、教育、創新、學術、航空、衛生、旅遊等領域交流。

澳洲 艾班尼斯

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