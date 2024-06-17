路透指美軍汙衊中國疫苗 北京：抹黑是美一貫手法

路透社日前報導，美軍在疫情期間曾在菲律賓展開秘密行動，汙衊中國科興疫苗。中國外交部今天說，「散布假訊息以抹黑他國形象」是美國一貫做法，並暗指美國在「一帶一路」、新能源汽車產能過剩議題上使用相同手法。

央視新聞報導，中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會時，針對記者提問，關於美國國防部利用假帳號在社交媒體上詆毀中國疫苗安全性與有效性一事，作出上述回應。

林劍說，中方已注意到相關報導，並指事實一再證明，美國「通過操控社交媒體散布虛假訊息、毒害輿論環境、抹黑他國形象」，這是其一貫做法，中方堅決反對。

林劍宣稱，美國這類手法也體現在抹黑廣受歡迎的「一帶一路」倡議，以及造謠供需兩旺的中國新能源汽車「產能過剩」等面向，「簡單說，就是美國想要遏制打壓一國，就會無視事實真相，協調資源抹黑你、詆毀你。」

他聲稱，美國此種做法「體現不了美國的強大能力，只能暴露出其霸權和偽善」，並呼籲國際社會應對美國這種行徑「擦亮眼睛」。「大國要有大國的樣子，希望美方擺正心態，承擔起大國應盡的責任，停止炮製、散布針對別國的虛假訊息」。

路透社14日發布調查報導，指美軍透過冒充菲律賓人的網路假帳號，貼文批評口罩、篩檢器具和科興疫苗的品質，形成一波反疫苗運動。目的是散播懷疑，讓人不信任中國疫苗安全和效力，以及中國所提供其他能拯救生命的援助。