菲律賓船隻在仁愛暗沙 與大陸海警船擦撞

中國大陸與菲律賓的南海主權爭議愈演愈烈。據中國海警微信公眾號17日消息，6月17日，菲律賓1艘運補船非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻「採取管制措施」。5時59分，菲運補船無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓軍方則反指，中國海警針對中菲船隻擦碰的說法具有欺騙與誤導性。

綜合法新社和路透報導，菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）說：「我們不會接受中國海警的欺騙性和誤導性說法。」

特立尼達並指中國大陸海警持續採取強硬行動，並稱此舉正加劇區域緊張局勢。

菲律賓海岸警衛隊則說，此事並沒有涉及到海岸警衛隊的任務，因此無法提供任何細節。

大陸海警局上個月公布《海警機構行政執法程序規定》並從6月15日起實行。根據這項規定，涉嫌違反出境入境管理的外國人，可能會被拘留審查長達60天。