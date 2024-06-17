中澳總理記者會 鏡頭外中方竭盡全力擋住成蕾

中國總理李強今天與澳洲總理在坎培拉向媒體發表聲明，檯面上氣氛融洽，但鏡頭外中方卻粗莽失禮，中方派人在會場硬擋住曾遭中國關押3年的澳洲籍記者成蕾，似乎是怕她會提出問題，對此澳洲政界人士譴責中方行為。

李強抵達澳洲訪問時曾表示過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易，今天他在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行第九輪中澳總理年度會晤。

會後雙方見證簽署戰略經濟對話、自貿協定實施、應對氣候變化、教育、文化等領域多項雙邊合作文件，並共同會見記者，並發表「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」。

但在鏡頭之外，中方做出外交失禮情事。

據每日郵報（Daily Mail）及澳洲天空新聞（SkyNews Australia）報導，成蕾坐在媒體席，一名中國大使館男子站到成蕾面前，但是面向正在舉行的官方儀式，阻擋她被拍攝，澳方一再客氣要求離開，但被拒絕。

澳方一再被拒絕之後也加重語氣，對這名中國男子說，「你必須立刻離開」，之後有記者與成蕾換位置，沒料到中方仍不罷手，另一名中國大使館女性官員還試圖靠近成蕾並擋住她。

此時澳方一名女性官員立即反應，將自己夾在成蕾和中國女官員之間，沒讓中方計謀得逞。

成蕾事後表示，中方官員們「竭盡全力」想把她隱藏起來，不被拍到，她猜測這是為了防止她會說一些他們認為不好聽的話或是做一些什麼事情，但中方的行為本身就難看，這很糟糕。

澳洲政界人士迅速譴責中方的行為，影子內政部長派特森（James Paterson）表示，這在澳洲國土上是不恰當和不可接受的行為。

澳洲天空新聞的政治編輯克倫內爾（AndrewClennell）對成蕾被中國官員擋在鏡頭前，表示這看來很糟糕，破壞了這一天。

成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月被中國當局關押，罪名是為境外非法提供國家秘密，2023年10月從中國獲釋回到澳洲。

她之後加入澳洲天空新聞擔任主持人，重返新聞工作。