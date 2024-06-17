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菲律賓申請擴展南海大陸棚 分析指中方早有準備

中央社／ 台北17日電

中菲南海爭議白熱化。菲律賓日前向聯合國申請擴展南海大陸棚。中共外圍官媒環球時報引述專家表示，「菲國此舉蓄謀已久，中國早有準備」。報導表示，中方會根據實際需要採取相應反制措施。

菲律賓15日向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。

在菲律賓遞交的文件中，菲律賓聲稱有權「確定其大陸棚的外部界限」，到西部巴拉旺島（Palawan）外海350海里（648公里），這是聯合國海洋法公約（UNCLOS）允許的最大範圍。

環球時報今天報導，據菲律賓外交部聲稱，文件得到菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的批准。菲律賓測繪和資源訊息局領導的工作組，花了15年收集和處理提交文件所需的數據。

報導指出，按照「聯合國海洋法公約」大陸棚部分的有關規定，在符合一定條件下沿海國的大陸棚可以擴展到領海基線200海里以外，菲律賓主要是依據這一條提出上述申請。

報導引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，目前該申請的具體內容尚未發布，但從菲律賓外交部的訊息來看，西部巴拉旺島區域所謂「在南海的外大陸棚」和中國主張管轄海域存在重疊。在存有爭議下，按照相關議事規則，有關申請大概不會被審議或被擱置審議。

丁鐸表示，菲國此舉蓄謀已久，並得到美國支持。菲國主要目的是透過提出外大陸棚劃界案的方式坐實所謂「南海仲裁案」非法裁決，同時誘導個別國家對中國南海政策和立場主張的攻擊抹黑，及以此擴展菲國在南海的「非法所得」，及洗白近期在南沙製造事端的行為。

丁鐸又表示，菲律賓對中國於15日開始實施的「海警機構行政執法程序規定」持續炒作，中國海警針對菲在南海的侵權挑釁舉動都會一如既往維權執法，堅定維護中國領土主權和海洋權利。

南海仲裁 聯合國 菲律賓

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