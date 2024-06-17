快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

美擬｢地獄景象｣等10計劃挫解放軍攻台 大陸媒體質疑如何大規模生產

香港01／ 撰文：許祺安
2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）
2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）

美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）日前發表一則專文，揭露美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器阻斷解放軍意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間，該文發布後，引各輿論蕩漾。有分析揭露，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力；內媒則直指，美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

《華盛頓郵報》本月10日引述美國印太司令巴帕羅（Adm. Samuel Paparo）的訪問報道，宣稱一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，可快速部署大量無人機干擾解放軍攻台行動，引發熱議。據悉美國海軍學會網站今年2月就曾詳細披露該戰略，並稱「這可能是阻止解放軍登陸台灣的關鍵」。

美國國防部對於巴帕羅的談話至今沒有更多公開說明，美國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）本月12日記者會被問到相關問題，僅稱「沒有其他的補充」。

法媒《海軍新聞》（Naval News）17日報道揭露，美國國防部有數十項計劃，有些屬於「複製者」（Replicator）計劃的一部分，有些是單獨的計劃。都是假設一旦發生戰爭，印太地區將可運用大量無人武器系統，「地獄景象」願景非常明確。

報道指出，美軍將台海變成「地獄景象」有兩個目的。首要是阻礙解放軍入侵，造成解放軍最大傷害，讓美軍和盟友有足夠時間在西太平洋建立部隊；其次是收集敵軍情報，並確保美軍和盟友在全球衛星定位系統（GPS）、情報收集可能受敵軍干擾的狀況下，仍能順利作戰。

海軍新聞指出，前美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）去年8月首先提出「地獄景象」概念，同時間美國國防部宣布將在1年半至2年內部署數千架無人機的「複製者」計劃，內建自主系統強化對解放軍嚇阻力，這項計劃開發的新技術將用於「地獄景象」，兩者密切相關。

根據報道，「複製者」計劃包括開發供無人武器充電，確保數據安全傳輸的電池，美國海洋動力科技（Ocean Power Technologies）能源公司正在開發這樣的配備；另，這家公司已研發具掃除水雷等功能的無人掃雷艇（Wave Adaptive Modular Vessel），可能納入「複製者」計劃。

報道也提到美軍已經採購的單向攻擊自殺式無人機，包括美國空境公司（AeroVironment）的彈簧刀600（Switchblade 600），和以色列武器公司UVision開發的Hero-120。美軍陸戰隊去年展示將Hero-120安裝在長程水面艦艇（Long-Range Unmanned Surface Vessel，LRUSV）的概念，顯示整合無人武器系統的可能性。LRUSV的研發也是讓「地獄景象」成真的一部分。

《海軍新聞》分析指道，美國和盟友可能在解放軍犯台前幾周或幾天掌握動向，能快速啟動部署無人武器。美國已在菲律賓部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），去年在太平洋部署無人水面艦艇（USV）。

在收集情報方面，報道說，美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NAVSEA）今年初測試使用無人機收集情報，包括美國公司Saildrone的Surveyor SD-3000、德事隆集團（Textron）的Aerosonde無人機，能幫助美國在戰事初期前幾天得到完整的圖像。

報道假想，衝突發生時，美軍將能透過衛星、高空長航時無人機平台（HALE UVAs）提供的網路、及海軍整合訊息機制「超越計劃（Project Overmatch），從陸地、海底、及部署第一島鏈外的無人機母艦發射無人武器，攻擊穿越台海的兩棲艦隊；自殺無人機可消耗地對空飛彈；無人水面艦艇、無人機、無人水下載具，可分散數百英里，大範圍搜集敵軍的情報。實際作戰的細節仍是機密。

然而，面對西方媒體近日接續炒作「地獄景象」計劃，內媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」16日亦發文分析，直言美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

「樞密院十號」文章指出，五角大樓已汲取俄烏衝突的經驗教訓，計劃建造數以千計的海上無人攻擊艇，其國防創新部門在1月底已經向企業界發出邀約，目標是建造一種小型無人水面艇，以滿足美國海軍對能高速「攔截」敵方船隻的小型自主攻擊艇的作戰需求。

然而，當前美國製造業已經全面收縮，就連生產駕輕就熟的傳統炮彈和導彈都一路磕磕絆絆，要轉型大規模生產無人機和無人艇，配套的上下游產業鏈都需要重新建立，文章質疑美軍需要的原料和設備從哪裡來？

此外，「樞密院十號」文章點名「複製者」計畫將花費10億美元採購數千架無人機和無人艇，但在俄烏衝突中，光是烏克蘭每個月都要損耗上萬架無人機，面對火力更強大且有主場優勢的解放軍，質疑美軍這點採購量能有多大效用，「反過來，到底是誰才能持續提供數量管夠、性能還滿足戰場需要的無人裝備」？

文中進一步指出該戰略還存在諸多問題，例如美國海軍設想無人艇在台海作戰，該海域相對封閉，解放軍無論是實施電子干擾還是利用海空優勢進行全面清剿，難度都要比黑海這樣的開闊海域小得多。

最後，在無人作戰裝備方面，「樞密院十號」文章表明，中國在很多領域與美國並駕齊驅甚至更進一步，例如「雷霆」A2000無人艇，配備有可以發射和回收垂直起降的察打一體無人機，以及24單元的巡導彈；還有被外媒稱為「中國首艘無人母艦」的智能型無人系統母船「珠海雲」號。因此不管是武器性能還是工業生產能力，「『地獄景觀』戰略其實都更有利於中國而不是美國」。

延伸閱讀：

美軍印太司令揚言讓台海變「地獄」 軍事專家：赤裸裸的恐嚇

美媒專文曝印太司令｢複製者｣計劃 營造｢地獄台海景象｣阻解放軍攻

文章授權轉載自《香港01》

台海 海軍 美國 美軍 解放軍

相關新聞

美擬｢地獄景象｣等10計劃挫解放軍攻台 大陸媒體質疑如何大規模生產

美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）日前發表一則專文，揭露美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器阻斷解放軍意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間，該文發布後，引各輿論蕩漾。有分析揭露，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力；內媒則直指，美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

身為記者，不是犯罪：獨立記者黃雪琴被判刑5年

「如果當一名記者是一種犯罪，請審判我。」中國廣州中級人民法院6月14日對獨立記者黃雪琴、勞權運動者王建兵以「煽動顛覆國家政權罪」分別判處五年與三年半徒刑。由於目前官方沒有任何判決書公開與報導，據外媒引述支持者的說法，黃雪琴將提出上訴，王建兵則還未決定是否上訴。

艾班尼斯：澳洲堅持一中政策 不支持台灣獨立

當地時間17日上午，大陸國務院總理李強在坎培拉議會大廈與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。據新華社報導，艾班巴...

楊恆均維持死緩 支持者促澳總理向李強要求「保外就醫」

澳洲籍華裔作家楊恆均2月被中國法院判死刑，緩期2年執行，他的支持者昨天說，北京市高級人民法院決定維持楊恆均死緩判決，並已...

修好？ 退一帶一路後 義總理近幾周將訪中

儘管義大利自去年底退出中國「一帶一路」倡議，不影響中義持續互動。彭博指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni...

南早：美中軍事實力差距縮小 美在印太結盟保持優勢

香港南華早報16日引述分析家報導，美中軍力較勁，美軍目前雖仍保有優勢，但和共軍間的實力差距正縮小。未來這種平衡很可能取決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。