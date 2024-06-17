艾班尼斯：澳洲堅持一中政策 不支持台灣獨立

當地時間17日上午，大陸國務院總理李強在坎培拉議會大廈與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。據新華社報導，艾班巴尼斯表示，澳方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立。澳方願同中方保持對話溝通，推動澳中關係持續改善和發展，也歡迎更多中國學生和遊客赴澳洲留學、旅遊。

李強表示，今年是大陸國家主席習近平對澳洲進行國事訪問和中澳建立全面戰略伙伴關係10周年。去年11月艾班尼斯訪華以來，中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜。

李強說，中方願同澳方一道，保持住、發展好兩國關係當前來之不易的積極勢頭，合力打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略伙伴關係，更好造福兩國人民。

李強指出，中方願同澳方堅持全面戰略伙伴關係的定位，用好中澳戰略經濟對話等機制，不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車、可再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。

他還提到，中方願同澳方在地區和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」，堅持開放包容、共同發展，攜手推進地區經濟一體化，建設開放型世界經濟。

艾班尼斯則稱，澳方高興地看到，當前澳中關係企穩向好。澳方支持中國發展繁榮，高度讚賞中國為世界減貧事業做出的重大貢獻，願同中方保持對話溝通，深化兩國經貿、能源、人文、環境保護、應對氣候變化等領域合作，加強兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善和發展。

新華社報導，中澳雙方並宣布今年內將在澳舉行第十屆中澳科技合作聯委會會議、中澳高級別對話第八次會議、第八次中澳氣候變化部長級對話。中方將把澳洲納入單方面免簽國家範圍，雙方同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年多次入境簽證。

另，新華社還發布中澳總理年度會晤聯合成果聲明。聲明提到，雙方重申1972年兩國建交聯合公報的重要性，重申聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方一個中國政策承諾。

聲明還提到，兩國領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。