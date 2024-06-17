香港資深記者入境澳門遭拒 澳門傳媒協會強烈抗議

澳門傳媒工作者協會日前發表聲明，抗議當局禁止香港資深記者、中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸入境。

該會在社交平台發表聲明指出，他們早前邀請譚蕙芸赴澳門，參加該會舉辦的「好好寫字人物專訪工作坊」；譚蕙芸於15日早上11時許抵達澳門，但在碼頭被警員扣查了半小時後，最終未能入境，其後搭船回港。

澳門保安當局以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由，拒絕譚蕙芸入境。

聲明表示，「說辭荒謬，當局只憑單方面臆測濫用權力，執法標準令人匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，本會敦促當局解釋作出此決定的法理依據」。

聲明表示，當局以「公共安全」為名，實質「濫用法律」，令澳門居民憂慮基本自由及權利正被進一步削弱。

公開資料顯示，譚蕙芸曾在明報及有線電視新聞任職記者，曾獲國際特赦組織香港分會、香港外國記者會及香港記者協會聯合舉辦的人權新聞獎。