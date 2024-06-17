菲向聯合國提出擴展大陸棚權利 專家：中國將反制

中菲南海角力不斷。菲律賓本月15日向聯合國機構提交對南海擴展大陸棚的權利主張。大陸《環球時報》引述專家說法指稱，菲國「蓄謀已久」，中國早有準備。除表達嚴正立場外，中方也會根據實際需要採取相應反制措施。

菲律賓15日向聯合國大陸棚界限委員會正式提交南海「西巴拉望區域」擴展大陸棚權利文件，要求將200海里專屬經濟區延伸至350海里。菲國外交部聲稱，該呈件得到總統馬可仕的批准。菲律賓國家測繪和資源資訊局領導的工作小組，花了15年時間收集和處理提交文件所需的資料。

「按照《聯合國海洋法公約》大陸棚部分的相關規定，在符合一定條件下沿海國的大陸架可以擴展到領海基線200海里以外，菲律賓主要是依據這一提出上述申請。」

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，目前該申請的具體內容尚未發布，但從菲律賓外交部的信息來看，西巴拉望區域所謂「在南海的外大陸棚」和中國主張管轄海域重疊。在有爭議的情況下，依照大陸棚界限委員會的議事規則，有關申請大概率不會被審議或擱置審議。

丁鐸進一步分析稱，菲此舉蓄謀已久，並獲得美國支持。菲主要目的是透過提出外大陸棚劃界案的方式，坐實所謂「南海仲裁案」裁決，同時在涉海國際多邊場合、在國際輿論場上誘導個別國家對中國南海政策和立場主張的攻擊抹黑。

他認為，考慮到菲律賓也「非法侵占」中國南沙群島八個島礁，近期又在仙賓暗沙、鐵線暗沙等地製造事端，菲律賓打外大陸棚牌，也是圖謀以此「洗白」、固化甚至擴展自身在南海非法所得。

此外，外媒注意到，中國大陸《海警機構行政執法程序規定》也是在15日這天正式實施。路透報導，菲律賓武裝部隊總司令布勞納14日稱，菲軍方告訴該國漁民「不要害怕，繼續在專屬經濟區內進行正常的捕魚活動」。

對此，丁鐸表示，菲律賓對中國《海警機構行政執法程序規定》進行持續炒作，反映出其「賊喊捉賊」的心虛和自我炒作的表演欲。「無論菲律賓在國際輿論場就中國海警新規做何種誤導、曲解和抹黑，中國海警針對菲在南海的侵權挑釁舉動都會一如既往地採取有效、專業的維權執法舉措，堅定維護中國領土主權和海洋權」。