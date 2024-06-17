李強與澳洲總理會晤 將討論雙邊貿易等問題

大陸總理李強今日與澳洲總理艾班尼斯會晤。雙方將討論貿易關係、地區安全等問題。據路透報導，艾班尼斯將向李強提出地緣政治緊張與涉及國家利益的議題，當中可能涉及在中國被判死緩的華裔作家查楊恆均。

艾班尼斯在澳洲國會大樓外為李強舉行歡迎儀式，軍樂隊演奏中澳兩國國歌，兩人一同檢閱儀隊，李強並在國會大樓內的貴賓名冊上簽名。雙方將舉行第九輪中澳總理年度會晤，內容將涉及雙邊貿易議題。

另，新華社報導，李強早前在坎培拉集體會見澳洲國會參議院院長Sue Lines、眾議院院長Milton Dick。李強稱，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲國會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

他表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。

李強並稱，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。中方支持兩國立法機構加強交流，歡迎澳洲議員實地了解中國大陸的發展變化，為增進彼此正確認知發揮積極作用。

路透報導，李強今次訪問澳洲，標誌著美國的安全盟友與世界第二大經濟體之間的關係趨於穩定， 之前北京方面曾阻撓澳洲200億美元的商品出口，雙方並在防務問題上產生磨擦。