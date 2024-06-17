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陸媒：黃埔軍校舊址紀念館重新開館

中央社／ 北京17日電
位於廣州的黃埔軍校舊址紀念館重新開館。圖為百歲黃埔老人歐陽電（右二）在黃埔同學錄查詢室數據庫查看自己的信息。中新社
位於廣州的黃埔軍校舊址紀念館重新開館。圖為百歲黃埔老人歐陽電（右二）在黃埔同學錄查詢室數據庫查看自己的信息。中新社

黃埔軍校建校100週年之際，位於廣州市黃埔區長洲島的黃埔軍校舊址紀念館昨天重新開館。

新華社報導，改造後的黃埔軍校舊址紀念館在不可移動文物保護修繕、文物藏品擴容拓展以及陳列展覽升級更新等方面進行全面提升。

紀念館並策劃推出系列黃埔軍校建校百年宣傳推廣活動，包括以「國共合作的不朽豐碑—大革命中的黃埔軍校（1924-1927）」為主題的校史展，展出170件套展品，除了紀念館收藏的82件套展區，還涉及中國各地20個單位、多位黃埔後人及藏家的藏品。

此外，「黃埔同學錄查詢室」數據庫也於16日上線，已收錄包括黃埔軍校校本部、各分校、附設各訓練班、各兵科學校在內的黃埔軍校學員資料逾17萬人。

中華民國陸軍軍官學校（簡稱陸軍官校、陸官）於1924年6月16日在廣東省廣州市黃埔區創立，又稱「黃埔軍校」或「黃埔官校」，因應時局曾三度遷校，分為黃埔時期、南京時期、成都時期和鳳山時期。

今年黃埔軍校創校百年之際，位於高雄鳳山、承襲黃埔軍校傳統的陸軍官校擴大舉辦校慶活動，由總統賴清德校閱，這也是賴總統上任後首次校閱國軍。

首任黃埔軍校校長、已故總統蔣中正的後人台北市長蔣萬安昨天則在「黃埔建軍的時代精神」特展表示，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

陸軍 黃埔軍校

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