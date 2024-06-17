李強抵坎培拉：中澳對一些問題看法不同是正常

正在澳洲訪問的中國國務院總理李強當地時間今天早上，在坎培拉會見澳洲聯邦參、眾議院議長等人。李強表示，中澳對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，消除疑慮。

新華社17日報導，當地時間17日上午，中國國務院總理李強在坎培拉（Canberra）集體會見澳洲聯邦參議院議長萊恩斯（Sue Lines），及澳洲聯邦眾議院議長狄克（Milton Dick）。

李強表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳聯邦議會積極支持兩國務實合作，提供良好的法治保障和政治氛圍。

李強指出，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，「對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。」

他表示，正確的認知首先必須建立在真正了解的基礎上。中方支持兩國立法機構加強交流，歡迎澳聯邦議會議員多到中國，實地了解中國的發展變化，為增進彼此正確認知發揮積極作用。

新華社引述萊恩斯和狄克表示，澳方很高興看到澳中關係保持穩定發展的良好勢頭。澳聯邦議會願與中方加強對話溝通，推動澳中關係不斷發展。

李強今天將與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）會面，外界預估中國可能藉此訪問取消對澳洲活龍蝦的進口禁令，以及與紐西蘭一樣，宣布將澳洲納入單方面免簽國。