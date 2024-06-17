涉「千人計畫」 哈佛前教授赴港

由於涉嫌隱瞞參與中國大陸的「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫），美國哈佛大學前教授、奈米技術專家李柏（Charles Lieber）去年遭美方判處軟禁六個月後，近日有消息指出，李柏七月將赴港在香港大學演講，並可能獲得該校聘用。

美國媒體「美國化學化工新聞」（C&EN）周刊引述緩刑官所提交的文件，李柏請求獲得許可，將在七月前往中國大陸六天，討論香港大學的教職任命，並向師生發表科學演講。此前，李柏去年二月自哈佛大學退休。

香港星島日報指出，六十五歲的李柏是知名奈米科學家，曾任美國國家科學院院士、哈佛大學化學與化學生物學系主任，並在二○一二年獲得沃爾夫化學獎，同時被視為具備競逐諾貝爾獎資格。

二○一八年，由於美國川普政府發起「中國行動計畫」，清查與中國分享敏感資訊的美國科學家，李柏也因此成為被指控對象之一。

當時美國司法部指控李柏與中國「千人計畫」簽訂三年合約，李柏同意在武漢大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、安排國際會議和申請專利。武大每月向他支付約五萬美元的薪水，並提供十五萬美元生活費。

二○二一年底，美方陪審團裁定李柏犯有稅務罪，並向調查人員就其在武漢的工作作出虛假陳述。去年四月，李柏被判處罰款和兩年「監督釋放」，其中有長達半年時間被軟禁家中。本月九日，法官批准他前往中國大陸的請求。