美駐北京大使：裴洛西訪台 陸曾八度抗議
美國駐中大使伯恩斯近日接受專訪，提到美國前聯邦眾議院議長裴洛西2022年訪台，表示飛機落地前一分鐘他被中國外交部召見，之後中方八次在不同場合都對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪問台灣的權利。
英國金融時報14日刊出對伯恩斯（Nicholas Burns）的專訪。
伯恩斯在訪問中透露部分2022年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的幕後美中外交情節。
他表示，裴洛西的專機在8月2日晚上10時46分降落在台北，10時45分他被中國外交部召見，接下來的三個小時，聽取了時任中國外交部副部長、現任中國駐美大使謝鋒的反對意見。
而在裴洛西訪台後，伯恩斯說中方八次在不同場合對他表達抗議，每次抗議會談長達二至四小時；不過，中方雖極力抗議，但他強調捍衛裴洛西訪台的權利。
金融時報指出，伯恩斯的工作更具挑戰因為中國領導人習近平對體制的控制大於前幾任，近年來，中國前外交部長秦剛及中國前國防部長李尚福二位高階官員「失蹤」（vanished），沒有人知道他們在哪裡，更多人因腐敗的指控而落馬。目前大陸官場更不願意與外國外交官進行非正式的交流。
伯恩斯說，當前的中國正經歷著幾十年來最壓制的時期，美中之間進行不公開對話是很困難，作為外交的一部分，目前是正式的談判桌外交，然而，晚餐或小酌時的檯面下外交，這樣的情況已經少之又少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言