美中關係能轉危為安？陸學界：美對陸戰略由軟到硬分3派 貿易戰難避免

在美中關係陷入緊張下，中方高度關注美國政學兩界如何看待美中關係。在中國學界日前發表的文章中，就將美國學界對中戰略分為制勝派、管理派及合作派等3派，並認為11月美國不論拜登或川普當選總統，都很難避免美中貿易戰發生。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌5月30日發表題為「美國想從中國得到什麼？」（What DoesAmerica Want From China?）的論文集，內含5篇涉及美中關係及戰略的文章，分別由4組作者撰寫，包含鴿派及鷹派主張。

針對上述論文集，復旦大學旗下的「復旦中美友好互信合作計劃」，6月14日發表題為「對華政策辯論：世代交替背景下美國對華戰略與競爭終局之辯的『三足鼎立』」的長篇解讀文章，剖析論文集中所反映的美國政學兩界對中政策差異。

復旦這篇解讀文章指出，依論文集撰稿者在基本認識、戰略措施和預期效果的立場，他們的對中政策可劃分為制勝派、管理派和合作派等3個主要派別。其中，立場強硬的「制勝派」，代表人物為博明（Matt Pottinger）和蓋拉格（Mike Gallagher），主張通過「決定性行動」確保美國的主導地位。

立場居中的「管理派」，則以杜如松（Rush Doshi）為首，提倡對美中關係進行「戰略性管理」，強調美國的競爭力提升；至於立場溫和的「合作派」，由白潔曦（Jessica Chen Weiss）、史坦伯格（James B. Steinberg）和海爾（Paul Heer）為代表，主張通過外交和國際合作緩和美中緊張關係。

這篇文章指出，觀察美中關係，既有元首外交引領航向和雙邊特定議題合作，如人工智慧、金融、禁毒等積極面，又有拜登（Joe Biden）政府對中經貿脫鉤、拉攏盟友圍堵中國、「操弄涉中內政議題」等消極面。

文章提到，美國對中政策反覆的背後，指向白宮高層內部對中戰略的不確定與模糊，這與上述3派力量的博弈緊密相關。而這一論文集的刊發，提供了美國對中戰略界的公開論戰。

根據文章，「管理派」是美國民主黨對中路線的代表，杜如松認為，博明等人主張美國應該放棄管理與中國的競爭，轉而無限制地轉向對抗，這種策略是「危險和不切實際的」。與美蘇的冷戰歷史不同的是，美中之間的競爭有其獨特性，需要基於現實的預期制定對中策略，而不是期待「簡單的勝利」。

杜如松提出了3點戰略方針：一是強化美國國內基礎與國際聯盟。美國的競爭力源於內部投資及與全球盟友和夥伴的緊密聯盟；二是透過管理競爭避免衝突升級。與其尋求直接對抗，不如透過管理競爭減少與中國的直接衝突風險，這包括透過外交和戰術性溝通處理具體問題，例如在科技和台灣議題上的政策透明化；三是保持戰略的靈活性與反應能力，包括在必要時採取明確和直接的措施保護美國的利益。

文章指出，「合作派」的白潔曦和史坦伯格指出，蓋拉格和博明提出的直接對抗策略不僅不現實，且具有高風險，可能導致極端後果。但這只會加劇中美之間的敵對狀態，卻不會促使中國屈服。同時，「制勝派」的戰略誤判是，忽視了中國領導層在面對外部壓力時，可能採取的民族主義和強硬政策，而對中國採取對抗立場只會加深這一趨勢。

兩人認為，美中關係不應僅被視為零和對抗關係，合作在許多全球性和雙邊問題上是必要的。透過合作可降低戰爭風險，同時在諸如氣候變化、公共衛生等關鍵問題上取得進展。他們並提出三點戰略：一是避免直接對抗，強調對話和合作；二是增強國際合作和多邊機構的角色；三是保持開放性和透明度。

而海爾更樂觀認為，中國的目標並非「推翻西方或建立反民主秩序」，而是「在多極世界中贏得支持」。中國的戰略是「尋求穩定的外部環境，以便解決國內問題」。

「制勝派」的博明和蓋拉格則認為，「管理派」的杜如松對中國挑戰的緊迫性和嚴重性的理解不足。中國已在全球範圍內進行代理戰爭，企圖破壞美國及其盟友的安全和信譽，而杜如松及拜登政府的政策並未能有效因應這一挑戰。

兩人並針對「合作派」的白潔曦和史坦伯格直指，現實情況是美國「已無可避免地處於與中國的『新冷戰』之中」。中國在全球推動其戰略目標，試圖削弱西方聯盟，美國必須採取「更堅定的措施」因應。

文章指出，「制勝派」始終秉持新冷戰認知視角，認為美中與美蘇的冷戰歷史類似，中國的政策和戰略意圖是全面的，且對美國及其全球利益構成了「現實和直接的威脅」。美國需要從冷戰中汲取教訓，採取更為果斷和靈活的政策，確保自由國家的最終勝利。

這篇文章認為，上述3派力量的對中戰略主張能否被採納，與美國白宮高層的決策與決定緊密聯繫。在美國總統大選前最後的4個多月，拜登對中國的態度總體上偏向強硬。在他第一個任期的最後階段，對中國的負面認知繼續給予「管理派」更多發揮空間，也讓「制勝派」看到了自己的用武之地。

文章指出，如果川普（Donald Trump）當選，對中政策是否會採納「制勝派」的觀點，以及採納程度如何，可能要打上問號。屆時，他的重點將是國內政治，在全球範圍內的力量將明顯收縮。

這篇文章認為，在對中議題上，川普大概率將延續前一任期的經貿制裁與脫鉤，推動美國製造業和供應鏈回流，至於「制勝派」提出的其他對中策略「或許不感興趣」，但這要視「制勝派」力量在他新任期幕僚中的比重而定，而這將成為影響中美關係的重要因素。

文章指出，若拜登連任，他的第2個任期很可能也會開啟對中國的貿易戰，這對於希望避免直接對抗與衝突，強調「聯盟遏中」和國內投資的「管理派」，將是一場政治考驗。但其對中政策可能仍將沿用「管理派」路線，只是競爭與對抗因素可能會加大。

文章最後強調，美中關係能否轉危為安，不僅取決於戰略選擇的智慧，更在於雙方是否能夠準確理解對方的意圖與限制。在這個意義上，中國對美國政策辯論的關注和理解，是中國全球戰略布局中不可或缺的一部分。中國需要根據國際政治經濟的風向靈活調整策略，確保國家利益的最大化，以及促進地區乃至全球的穩定。