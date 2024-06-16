「收買」台網紅、藝人？大陸傳媒公司手法曝光 成立剛滿一年疑點重重
近期，台灣藝人接連披露收到自稱是北京慈光影視傳媒公司來信，指發布特定內容後將介紹中國的工作機會，並邀請藝人組黨參政。據調查，該公司提供廣告設計、營銷策畫等服務，但成立剛滿一年，網路公開資訊甚少，身分存疑。
根據公開資料訊息顯示，北京慈光影視傳媒有限公司，成立於2023年2月，公司成立剛滿一年多，並無諸多資訊。李世衛為法定代表人、執行董事及經理，監事為俞建國，註冊資本人民幣9000萬元（約新台幣3.8億元），主要提供電影攝影製作、組織文化藝術交流活動等內容，包括廣告設計及製作、市場營銷策畫、電子產品銷售等服務。
另根據公開文件指出，該公司法定代表人李世衛曾於2022年「中國老齡事業發展基金會」的公益行動「小善大愛，照拂萬眾」擔任執行團隊總負責人。「中國老齡事業發展基金會」是中國民政部、全國老齡辦領導下的全國性慈善組織。
日前，歌手謝和弦披露，收到自稱是北京慈光影視傳媒有限公司的來信，稱只要在臉書發布「構建新型兩岸關係」內容，就會幫忙介紹中國的工作，合法年收入可達新台幣1000萬元以上。
藝人何以奇昨晚也公開表示，收到上述公司來信及「構建新型兩岸關係」內容，信中指出將讓合作的台灣藝人跟網紅組黨並參與台灣大選。
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