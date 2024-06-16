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前西藏黨委書記吳英杰落馬

中央社／ 台北16日電

西藏自治區黨委書記、現任中國全國政協常委吳英杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。陸媒指出，吳英杰是今年以來被查的第4名正部級幹部，4人均是任上被查。

中共中央紀委國家監委網站今天發布，14屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任吳英杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

吳英杰1956年12月生，曾在西藏工作40餘年，歷任自治區副主席，區黨委宣傳部部長，自治區黨委副書記，自治區常務副主席，自治區黨委書記等職務。

2016年到2021年，吳英杰任西藏自治區黨委書記，此後擔任第13屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。2023年3月，他任14屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任，直至此次被查。

大眾日報指出，吳英杰是繼去年前貴州省委書記孫志剛之後又一名落馬的前省級黨委書記。

吳英杰也是今年第2名落馬的西藏相關高官。1月29日，中央紀委國家監委網站通報稱，西藏自治區政府黨組成員、副主席王勇涉嫌嚴重違紀違法。去年7月，前西藏自治區政協副主席姜杰被查，2024年6月14日被提起公訴。

今年以來，已有4名正部級幹部被查，另3人分別是：農業農村部部長唐仁健，台盟中央常務副主席李鉞鋒，江西省政協主席、前司法部長唐一軍被查。

報導還指出，今年被查的中管幹部（中共中央直接管理和任免的幹部，主要為副部級以上）已達到33名。

幹部 自治區 西藏

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