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金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

習近平稱美盼中國攻台？中國學者：有可能

中央社／ 北京16日電
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

英媒報導，中國國家主席習近平去年曾說，美國試圖慫恿中國攻擊台灣。對於這項消息，中國學者朱鋒表示「有可能」，而這反映北京對美國將台灣問題當成籌碼對付中國的強烈擔憂和憤怒。

英國金融時報日前報導，習近平去年4月與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在北京會面時表示，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他絕不會上當。另有消息人士透露，習近平也向自家官員發出類似警告。

對於習近平是否曾發出上述警語的問題，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒今天接受中央社電話採訪時表示「是有可能」。

朱鋒批評，包括一些智庫在內的美國強硬派近年不斷在台灣問題上「拱火」，目的就是中國大陸若對台灣出手，美國就有制裁中國的理由。

這位中國重量級學者分析，習近平若是發出上述警告，也是代表對於美國將台灣問題當成對付中國籌碼的強烈擔憂和憤怒。

朱鋒直言，中國當前重心是經濟上的問題，「為什麼要捲入台海戰火」。他並強調北京期盼維持台海和平的立場沒有改變。

此外，朱鋒也抨擊美國總統拜登外交政策失敗，目前已經有俄烏戰爭、以阿衝突兩場戰事，若台海開戰，美國將同時面對三場戰事。

金融時報說，習近平對范德賴恩的言論是他首次對外國領袖提出這一主張的已知例子。

習近平還表示，與美國的衝突將摧毀中國許多成就，並破壞他在2049年前達成「偉大復興」的目標。

北京 美國 習近平

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