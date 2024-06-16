博明：習近平不斷清洗共軍 顯示其正在為戰爭做準備

美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）近日在台灣訪問期間指出，大陸國家主席習近平與前蘇聯領導人史達林之間共同點，即是不斷「清洗」軍隊，用以維持黨對政治權力的壟斷。習近平上任12年來，從未中斷大清洗解放軍的行動。他認為，習近平不斷清洗解放軍，表明實際上他正在為戰爭做準備。

博明近日接受美國之音專訪時表示，習近平和史達林之間有著共同點，「毛澤東深受史達林意識形態和執政風格的影響，而習近平深受毛澤東執政風格和意識形態的影響」，兩人的共同點就是不斷地清洗隊伍，以維持黨對政治權力的壟斷。

博明進一步指出，習近平在2012年上台後立即展開大清洗 。當時許多人預測這場大清洗可能要持續一年，但是12年後的今天，習近平的大清洗仍在繼續，這確實是一種史達林是的做法。

他分析，史達林對紅軍進行的大清洗一直持續到戰爭爆發，而習近平也把這種史達林式的大清洗做法應用到解放軍上，「他摧毀他自己的班底和解放軍的高層將領軍官團，令許多人不解」，猜測其中一主要原因是，他不認為他已經將他所需要的一個「精確的團隊」部署在正確的位置上，用以對台灣和美國發動戰爭。

因此，博明判斷，這種史達林式的大清洗不僅僅是中共本身制度缺陷的一個症狀，同時也是一個令人震驚的警訊：「表明了習近平實際上正在為戰爭做準備。」

博明並認為，俄烏戰爭實際上就是中共的一場「代理人戰爭」，俄羅斯變成了中共的傀儡。他進一步分析：「北京在中東使用的劇本也如出一轍，北京是伊朗的頭號經濟支持者、是伊朗在全世界的頭號宣傳支持者、它還是伊朗的頭號外交支持者，現在北京更明目張膽地接納這些恐怖主義代理人。」

對於「中國人不適合民主」、「中國人需要一個皇帝」這類論點，博明稱，「這些實在是太荒謬了，因為台灣就是最好的反證。」他指出，台灣有著深厚的中國傳統，如今台灣在全球民主指數的排名，甚至領先美國和英國。

他在專訪最後強調：「中國人民是我們在這場競爭中最好的盟友！」 博明還說：「我認為台灣也必須記住這一點，台灣應做出額外的努力，與台灣海峽對岸的人民接觸，即使有防火長城和北京極力試圖對台灣滅聲，台灣更應該做出額外努力，確保台灣的故事盡可能地被對岸的人民聽見。」