陸委會說龔正二把手 郝龍斌稱不友善、蔣萬安重申原則

台北上海雙城論壇舉辦在即，上海台辦主任鍾曉敏一行人於上周返陸，對於陸委會副主委梁文傑說龔正是二把手，前市長郝龍斌專訪時認為非常不友善，北市長蔣萬安今被問及民進黨兩岸政策，一邊說對話一邊似又充滿敵意？蔣說，「兩岸關係愈緊張愈需溝通交流」，民眾也期待和平穩定繁榮的兩岸關係、並維持區域和平穩定。

對於陸委會副主委梁文傑稱上海市長龔正是二把手，層級不會太高，蔣萬安今天說，龔正市長日前才到美國舊金山、洛杉磯、紐約去參訪，這美國三個大城市市長也都親自接待，也都舉辦經貿論壇，同時也簽署合作備忘錄。北市府會依照規定與慣例，邀請上海方代表參與雙城論壇，也都會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行。

蔣萬安今天出席北市高國中學生市長獎頒獎，蔣說，他一直強調「兩岸關係愈緊張，愈需要溝通與交流」，雙城論壇連續舉辦14屆，簽署45項合作備忘錄是有具體成果，尤其去年他到上海參與雙城論壇，也參訪很多市政場域，對兩座城市未來的發展，有很多借鏡與學習。

媒體也追問，外界有人解讀，正在舉辦的海峽論壇，是大陸要宣傳兩岸融合發展，以解決中國的城市經濟問題？蔣說，兩岸之間都希望能夠在民間文化、體育、觀光、教育交流，民眾也期待和平穩定繁榮的兩岸關係，區域和平穩定，台北上海雙城論壇都會依照原則慣例進行。