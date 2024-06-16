反送中5年 初選案被告梁國雄妻承壓並堅持

香港反送中運動5年了，大規模的拘捕令不少人只能在收押所見到伴侶，包括初選案被告梁國雄妻子陳寶瑩，奔波探望丈夫又接任社民連主席，承受的壓力都壓抑在心內。她說，「以為自己適應了，但偶然有小小空間，情緒就會湧上來。」

2019年6月16日香港200萬人上街，要求政府撤回修訂逃犯條例，震憾全球。可惜民主之路走到中途，發生大規模拘捕。

有「長毛」之稱的香港資深政治人物梁國雄，於2021年因參與泛民主派初選案被捕。案件拖了3年多，好不容易等到審訊完成，今年5月30日法庭裁決。身為香港僅餘少數政黨之一的社會民主連線（社民連）主席陳寶瑩，當天卻因在法庭外請願，警方指涉嫌在公眾地方行為不檢而被捕，不能進入法庭支持丈夫。

陳寶瑩接受中央社視訊訪問時表示，雖然明知裁決不會有奇跡，但法庭裁決象徵案件進入新階段，自己更需要在法庭支持長毛；同時社民連應在裁決日表達對案件的看法，自己卻被警方拘捕，「像沒有盡責支持長毛。」

她說，在警署內知道裁決結果時心情沉重，一方面未知自己何時獲釋，另一方面想到要跟長毛及律師討論求情內容等，不少事情等著她處理。

沉重的心情與壓力，在過去幾年成為陳寶瑩生活的日常。

陳寶瑩20多歲時，因信奉托洛茨基主義而加入由長毛等「托派」組成的「革命馬克思主義者同盟」。2006年社民連成立，陳及梁是創黨成員，2008年陳成為長毛的立法會議員助理，直至2017年7月長毛被取消議員資格。

長毛於2021年1月因初選案被捕後，一度獲准保釋，就在這期間與陳寶瑩結婚。同年2月底長毛等人被起訴，自此被還押至今。陳寶瑩一週探望長毛3至4次，兩人隔著玻璃、拿著電話說日常事。

奔波於處理長毛的事情外，陳寶瑩於2021年7月接任社民連主席。

陳寶瑩說，那段時間香港幾乎每週都有大事發生，如某人被捕，某組織被迫解散，政治形勢緊張得令人透不過氣。社民連的抗爭空間也越來越少，每次在街頭擺攤位都有警方監視錄影，造成很大心理壓力。

她說，當遇到很大壓力或有事情猶疑不決的時候，都希望可以聽到長毛的意見，過去多年兩人在社民連並肩作戰，遇到問題會一起討論。

「但現在他無法分享我的感受及壓力，我只能與社民連的朋友分享，但始終不及有長毛在。但都沒辦法，世界現在是這樣，」陳寶瑩說。她能夠做的，就是調整自己的心態，在有限的環境下做到最好，「不能強求太多，否則令自己很辛苦。」

隨著時間過去，陳寶瑩以為自己逐漸適應了這種壓力，但原來並不是。壓力只被自己抑壓在心內，外人未必看得出來，當自己不為意的時候，會突然從心底湧出來，無從防備。

這種情緒突襲不止一次，令她獨自流下淚來，其中一次，她正乘搭地鐵。

「你要承認，不要害怕，不要認為不開心、難過是軟弱。其實每一個仍在香港生活的人，如果仍堅持信念，或多或少都會面對這種無形壓力，不知道自己做的事會有什麼後果，但又心有不甘，想繼續表達自己，很多拉扯之下生活，便會不開心，有很大壓力。」

陳寶瑩處理壓力的方法，就是做運動、爬山、散步、看風景，以及跳印度婆羅多舞。她笑說，長毛從沒有與她跳舞，就像長毛喜歡踢足球，她從沒有到球場看他一樣。

陳梁兩人今年68歲，兩人一向都不注重儀式，以往很少慶祝生日，但自從長毛被還押後，陳寶瑩會在外與朋友為長毛辦生日會，將生日會的照片寄給長毛，讓他知道，大家都沒有忘記他。至於結婚紀念日？陳寶瑩哈哈笑了幾聲，說：「現在我都忘記了結婚日子，所以沒有慶祝過。」

陳寶瑩說，長毛「逐漸適應」還押的生活，「一個熱愛自由的人，現在連生活小節都被安排規定，情緒很難會好。」

長毛並不是第一次被關押，對上一次入獄是2014年，在立法會替補機制論壇抗議，被裁定擾亂秩序和刑事毀壞罪成，入獄4星期。出獄時長毛情緒高漲。

陳寶瑩也表示，上次長毛出獄時，社會正積極爭取雙普選，並醞釀「占領中環」運動，市民相信集體力量會令政府回應訴求，在獄中的人都因對前景樂觀而較容易支持下去。但現在香港政治環境完全不同，「不被壓垮已偷笑了。」

長毛被安排於今年8月在法庭進行求情，陳寶瑩對他的刑期惟有「盡量樂觀」。她說，儘管審訊結果是不理想，但相信在囚者及其親友，都希望案件有一個了結，大家可以繼續向前，總比過去幾年案件處於膠著狀態，令人心情忐忑不安好。

但另一方面，長毛現在還押者的身分，每天可接受探訪，但正式坐牢後，一個月接受探訪最多4次，「擔心長毛未必適應，因為他一直以來很需要親友的支持。所以去到另一個階段，也要面對另一個階段的難題。」

而她自己，在外繼續進行請願等活動，隨時都有被捕的風險。「說不擔心被捕是騙你的，但最擔心是自己有事，長毛會失去我的支持。」

她直言，現在社民連公開發表意見的作用已非常少，甚至是沒有，「但是否就要放棄僅餘的空間？」