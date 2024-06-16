快訊

賴清德陸官演講：不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

歐盟加關稅 港媒：中國政治鬥爭反制要謀長遠

中央社／ 台北16日電
歐洲聯盟執行委員會對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，中方揚言反制，港媒今天報導，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，除反制必須有針對性外，認為中國電動車企業需應變，加快在歐洲建廠，繞過關稅壁壘。圖為中國電動車巨頭比亞迪／路透
歐洲聯盟執行委員會對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，中方揚言反制，港媒今天報導，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，除反制必須有針對性外，認為中國電動車企業需應變，加快在歐洲建廠，繞過關稅壁壘。圖為中國電動車巨頭比亞迪／路透

歐洲聯盟執行委員會對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，中方揚言反制，港媒今天報導，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，除反制必須有針對性外，認為中國電動車企業需應變，加快在歐洲建廠，繞過關稅壁壘。

星島日報今天刊文，歐盟去年9月，指控中國補貼電動車，要發起調查，但調查充斥不合理、不公平。一般反補貼調查是基於當地業界投訴，然而，這次調查既無業界投訴，不少歐洲車企還表明反對加關稅，凸顯一向緊跟美國打壓中國的歐盟高層發起調查，並非基於經濟而是懷有打壓中國政治目的。

文章提到，對歐盟執委會的不公平調查，中國必須作出反制。中國不想打貿易戰，因為自由貿易對中國發展最有利，且大力反擊，可能令歐盟對中強硬派推動更多貿易保護措施，打壓中國。然而，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，否則歐盟鷹派將得寸進尺，會加大經貿脅逼中國。

對此，中國反制必須有針對性，令歐盟感受政治壓力。

目前中國正籌劃提高歐美大排量汽車進口關稅，歐盟去年出口中國大排放量汽車，總值180億美元（約新台幣5800億元），高於中國電動車出口歐洲金額，且受影響最大的將是德國車廠，可能推動德國更大力反對歐盟加關稅決定。

其次，中國8月將宣布歐洲白蘭地反傾銷調查結果，中國是歐洲白蘭地重要買家，且歐洲白蘭地主要產自法國，法國則是這次歐盟加電動車關稅的重要支持者，中國威脅加徵白蘭地關稅，可成與法國談判籌碼。

此外，中國業界正擬要求反補貼調查歐盟豬肉、乳製品，此舉對西班牙、荷蘭等影響最大。

文章強調，電動車業在中國國內競爭異常激烈，亦急需開拓海外市場，尤其海外利潤比國內銷售還大。因此中國電動車業須加快在歐洲設廠，既繞過關稅打擊，也為中國高端製造業走出去開路。

歐盟執委會12日宣布將對中國進口純電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

歐盟 白蘭地 電動

延伸閱讀

歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

余承東稱比亞迪「卷王」…汽車藍皮書論壇：中企內卷自斷出海路

德力阻陸電動車 關稅戰升級

恐成雙面刃？歐盟對大陸電動車加關稅 卻有6成非大陸品牌

相關新聞

李強離紐訪澳 兩國破冰試水溫

大陸總理李強昨天結束紐西蘭的行程，轉往澳洲訪問，這是時隔七年餘再次有大陸總理訪澳。李強預計將與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪...

美駐華大使訪上海 與陸涉俄學者交流

美國駐北京大使伯恩斯近日訪問上海，除與該市長龔正會面外，也特別與大陸研究俄羅斯的學者會面，傳遞美國對陸企提供俄國軍工關鍵...

博明：習近平不斷清洗共軍 顯示其正在為戰爭做準備

美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）近日在台灣訪問期間指出，大陸國家主席習近平與前蘇聯領導人史...

陸委會說龔正二把手 郝龍斌稱不友善、蔣萬安重申原則

台北上海雙城論壇舉辦在即，上海台辦主任鍾曉敏一行人於上周返陸，對於陸委會副主委梁文傑說龔正是二把手，前市長郝龍斌專訪時認...

反送中5年 初選案被告梁國雄妻承壓並堅持

香港反送中運動5年了，大規模的拘捕令不少人只能在收押所見到伴侶，包括初選案被告梁國雄妻子陳寶瑩，奔波探望丈夫又接任社民連...

連勝文「堂堂正正中國人」說 蔣萬安：都是中華民國國民

海峽論壇昨開幕，國民黨副主席連勝文昨天大會前，與中國政協主席王滬寧會面，致詞時也說到「作為一個道地的台灣人，也可以是一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。