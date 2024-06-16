歐盟加關稅 港媒：中國政治鬥爭反制要謀長遠

歐洲聯盟執行委員會對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，中方揚言反制，港媒今天報導，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，除反制必須有針對性外，認為中國電動車企業需應變，加快在歐洲建廠，繞過關稅壁壘。

星島日報今天刊文，歐盟去年9月，指控中國補貼電動車，要發起調查，但調查充斥不合理、不公平。一般反補貼調查是基於當地業界投訴，然而，這次調查既無業界投訴，不少歐洲車企還表明反對加關稅，凸顯一向緊跟美國打壓中國的歐盟高層發起調查，並非基於經濟而是懷有打壓中國政治目的。

文章提到，對歐盟執委會的不公平調查，中國必須作出反制。中國不想打貿易戰，因為自由貿易對中國發展最有利，且大力反擊，可能令歐盟對中強硬派推動更多貿易保護措施，打壓中國。然而，這是一場政治鬥爭，中國不能示弱，否則歐盟鷹派將得寸進尺，會加大經貿脅逼中國。

對此，中國反制必須有針對性，令歐盟感受政治壓力。

目前中國正籌劃提高歐美大排量汽車進口關稅，歐盟去年出口中國大排放量汽車，總值180億美元（約新台幣5800億元），高於中國電動車出口歐洲金額，且受影響最大的將是德國車廠，可能推動德國更大力反對歐盟加關稅決定。

其次，中國8月將宣布歐洲白蘭地反傾銷調查結果，中國是歐洲白蘭地重要買家，且歐洲白蘭地主要產自法國，法國則是這次歐盟加電動車關稅的重要支持者，中國威脅加徵白蘭地關稅，可成與法國談判籌碼。

此外，中國業界正擬要求反補貼調查歐盟豬肉、乳製品，此舉對西班牙、荷蘭等影響最大。

文章強調，電動車業在中國國內競爭異常激烈，亦急需開拓海外市場，尤其海外利潤比國內銷售還大。因此中國電動車業須加快在歐洲設廠，既繞過關稅打擊，也為中國高端製造業走出去開路。

歐盟執委會12日宣布將對中國進口純電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。