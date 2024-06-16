聽新聞
test
0:00 / 0:00

美駐華大使訪上海 與陸涉俄學者交流

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國駐北京大使伯恩斯近日訪問上海，除與該市長龔正會面外，也特別與大陸研究俄羅斯的學者會面，傳遞美國對陸企提供俄國軍工關鍵材料、及北京支持俄國總統普亭對烏戰爭的強烈反對。

據美國駐北京大使館微信公眾號消息，伯恩斯近日訪問上海，除與龔正會面外，還與大陸的俄羅斯議題學者會面。伯恩斯在社群媒體「Ｘ」上發文說，「我和中國的俄羅斯議題學界泰斗會面，傳遞美國對於中國公司向俄羅斯軍工業基地提供關鍵材料，以及北京支持普亭在烏克蘭進行殘酷戰爭的強烈反對」。

上海國際問題研究院十五日在微信公眾號發文指，該院研究員吳蓴思、強曉雲和趙隆十三日在上海美國文化中心與伯恩斯交流，雙方重點圍繞烏克蘭危機、俄羅斯問題和中俄關係等交換看法。

消息並沒有提到美方「強烈反對」的相關表態，僅表示幾位學者向伯恩斯「詳細介紹中國對於政治解決烏克蘭危機的立場，闡明確保烏克蘭戰場不外溢、戰事不升級的必要性」。同時從歷史、政治、安全、輿論等多個層面，「介紹新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不結盟、不對抗、不針對第三方的性質，強調反對北約擴大在亞太地區的活動，以及中國與美國、歐洲、俄羅斯、烏克蘭關係發展的獨立價值」。

消息稱，伯恩斯指出，與上研院學者的交流具有建設性，非常必要且很有收穫。「雖然中美在烏克蘭危機、中俄關係等問題上存在分歧，但應當保持各層級對話，特別是智庫間的二軌對話」。

伯恩斯 俄羅斯 美國

延伸閱讀

美大使會上海涉俄學者 強烈反對北京支持普亭殘酷戰爭

放棄4州與入北約 普亭止戰條件烏克蘭斷然拒絕

普亭拋2大停火條件 烏怒轟「完全是騙局」

普亭：約有70萬俄羅斯人 正在烏克蘭作戰

相關新聞

王滬寧指台灣自古屬於中國 陸委會：政治宣傳 難獲共鳴

海峽論壇昨天在福建廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧表示，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭...

兩岸觀策／賴清德的問題不在互不隸屬

上月廿三日中共啟動聯合利劍軍演，而同一天，福建艦也從上海一向停泊的碼頭駛出，奔赴黃海水域；這一訊息是在圍島軍演結束後才浮...

李強訪乳品公司 紐貿長：正面發展

大陸總理李強昨天稍早造訪紐西蘭乳品巨擘「恆天然乳品集團」，李強早前提及大陸對紐西蘭農產品的需求後，紐國貿易部長麥克雷稱這...

李強離紐訪澳 兩國破冰試水溫

大陸總理李強昨天結束紐西蘭的行程，轉往澳洲訪問，這是時隔七年餘再次有大陸總理訪澳。李強預計將與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪...

美駐華大使訪上海 與陸涉俄學者交流

美國駐北京大使伯恩斯近日訪問上海，除與該市長龔正會面外，也特別與大陸研究俄羅斯的學者會面，傳遞美國對陸企提供俄國軍工關鍵...

海峽論壇／連勝文會王滬寧「台灣民意盼和平相處」

海峽論壇在福建舉辦，國民黨、民眾黨均派團出席，國民黨副主席連勝文昨天表示，兩岸青年交流獲大陸方面認同，可共同推動，但就外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。