美駐華大使訪上海 與陸涉俄學者交流

美國駐北京大使伯恩斯近日訪問上海，除與該市長龔正會面外，也特別與大陸研究俄羅斯的學者會面，傳遞美國對陸企提供俄國軍工關鍵材料、及北京支持俄國總統普亭對烏戰爭的強烈反對。

據美國駐北京大使館微信公眾號消息，伯恩斯近日訪問上海，除與龔正會面外，還與大陸的俄羅斯議題學者會面。伯恩斯在社群媒體「Ｘ」上發文說，「我和中國的俄羅斯議題學界泰斗會面，傳遞美國對於中國公司向俄羅斯軍工業基地提供關鍵材料，以及北京支持普亭在烏克蘭進行殘酷戰爭的強烈反對」。

上海國際問題研究院十五日在微信公眾號發文指，該院研究員吳蓴思、強曉雲和趙隆十三日在上海美國文化中心與伯恩斯交流，雙方重點圍繞烏克蘭危機、俄羅斯問題和中俄關係等交換看法。

消息並沒有提到美方「強烈反對」的相關表態，僅表示幾位學者向伯恩斯「詳細介紹中國對於政治解決烏克蘭危機的立場，闡明確保烏克蘭戰場不外溢、戰事不升級的必要性」。同時從歷史、政治、安全、輿論等多個層面，「介紹新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不結盟、不對抗、不針對第三方的性質，強調反對北約擴大在亞太地區的活動，以及中國與美國、歐洲、俄羅斯、烏克蘭關係發展的獨立價值」。

消息稱，伯恩斯指出，與上研院學者的交流具有建設性，非常必要且很有收穫。「雖然中美在烏克蘭危機、中俄關係等問題上存在分歧，但應當保持各層級對話，特別是智庫間的二軌對話」。