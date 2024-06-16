李強離紐訪澳 兩國破冰試水溫

大陸總理李強昨天結束紐西蘭的行程，轉往澳洲訪問，這是時隔七年餘再次有大陸總理訪澳。李強預計將與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，他強調，「一個更加成熟穩定的中澳全面戰略夥伴關係將是兩國人民的共同財富」。

李強昨天下午乘包機抵達澳洲東南部的阿得雷德機場，澳洲外交部長黃英賢、南澳州州長馬思諾等到機場迎接。李強表示，互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚，一個更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係將是兩國人民的共同財富，中方願同澳方攜手努力。

除了阿得雷德動物園之外，李強將前往澳洲坎培拉議會大廈，與艾班尼斯會談，並赴伯斯參加ＣＥＯ圓桌會議，還將體驗澳洲多元文化社區活動。

澳洲廣播公司指，大陸維持貿易禁令可能會損害其加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的願望，因此可能宣布解除對澳洲龍蝦的禁令，此外還可能公布對澳洲公民的十五天免簽政策，並宣示把一對新貓熊送往阿得雷德動物園。在能源議題上，大陸對鋰等能源資源的戰略需求以及對澳洲鐵礦石的持續需求，也將是此次訪問的重點議題。

報導強調，大陸希望加入ＣＰＴＰＰ，而澳洲扮演著重要角色。大陸希望通過此次訪問，向澳洲以及其他ＣＰＴＰＰ成員國表明其加入的決心。

艾班尼斯日前在「澳大利亞人報」撰文表示，澳洲的做法是「盡可能與中國尋求合作，必要時堅守異見，從國家利益出發開展交往」。他指出，自己剛上任時，大陸對澳洲的貿易限制每年帶給該國出口商超過兩百億澳元（約合台幣四千三百億元）的損失，如今出口商可以再次向大陸銷售棉花、銅、煤炭、木材、燕麥草、大麥和葡萄酒。艾班尼斯強調，「我對貝類出口商取得進一步進展抱有期望」。

大陸總理訪澳，被外界視為中澳關係趨穩的跡象。BBC中文網報導，分析認為，中澳破冰往來仍是在「試水溫」，雖然經貿關係友好，但澳洲對北京防備升溫，以及中國軍事擴張威脅等問題仍存在。

BBC中文網十四日報導，中國目前是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲鐵礦石最大進口國。澳州也是為數不多的對中國有貿易順差的西方發達國家。但澳洲廣播公司（ABC）指出，目前西方安全盟友正在爭奪電動車和國防所需的澳洲「稀土」。