申辦陸居住證需按指紋 陸委會：易遭大陸更多監控風險

大陸近期積極推廣在陸台胞申領居住證，特別是目前正在建設「兩岸融合發展示範區」的福建，而陸委會15日表示，申辦大陸的居住證需要按捺指紋，恐有個資洩露及遭陸方掌握運用的風險，再次提醒民眾要審慎考量，避免自身權益受不可預測的侵害。

海峽論壇召開之際，廈門副市長莊榮良14日宣布，在論壇期間啟用「近便利」台胞服務專區，提供了辦理台胞證、臨時入境分、機動車駕駛證、居住證、辦理電話卡及銀行卡等業務，只需要一地、一窗、一次，即可一站辦理。

陸委會15日發布新聞參考資料，針對居住證議題表示，居住證是陸方一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，是對我赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民的誘拉手段，推進「融台」策略。

對於台灣民眾申請居住證所提供的個資，陸委會強調，「將讓中共各有關部門恣意運用」，並示警「國人提供的指紋資料，除暴露隱私，易遭中共更多的監控風險」。

陸委會表示，「充分理解少數國人在中國大陸所承受的壓力，但再次的提醒民眾要審慎的考量，以避免讓自身的權益受到不可預測的侵害」。