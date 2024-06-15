快訊

黨產條例表決民眾黨8名立委全缺席 基層跳腳：接上百通電話被罵死

護理人力吃緊 急重症醫PO「燃燒殆盡的一夜」：制度不檢討將走向崩壞

申辦陸居住證需按指紋 陸委會：易遭大陸更多監控風險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸積極推廣台灣民眾申領居住證，陸委會再度示警強調，「易遭中共更多的監控風險」。圖為今年四月，台灣民眾組團到廈門辦理居住證。（圖／取自大陸福建省政府官網）
大陸積極推廣台灣民眾申領居住證，陸委會再度示警強調，「易遭中共更多的監控風險」。圖為今年四月，台灣民眾組團到廈門辦理居住證。（圖／取自大陸福建省政府官網）

大陸近期積極推廣在陸台胞申領居住證，特別是目前正在建設「兩岸融合發展示範區」的福建，而陸委會15日表示，申辦大陸的居住證需要按捺指紋，恐有個資洩露及遭陸方掌握運用的風險，再次提醒民眾要審慎考量，避免自身權益受不可預測的侵害。

海峽論壇召開之際，廈門副市長莊榮良14日宣布，在論壇期間啟用「近便利」台胞服務專區，提供了辦理台胞證、臨時入境分、機動車駕駛證、居住證、辦理電話卡及銀行卡等業務，只需要一地、一窗、一次，即可一站辦理。

陸委會15日發布新聞參考資料，針對居住證議題表示，居住證是陸方一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，是對我赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民的誘拉手段，推進「融台」策略。

對於台灣民眾申請居住證所提供的個資，陸委會強調，「將讓中共各有關部門恣意運用」，並示警「國人提供的指紋資料，除暴露隱私，易遭中共更多的監控風險」。

陸委會表示，「充分理解少數國人在中國大陸所承受的壓力，但再次的提醒民眾要審慎的考量，以避免讓自身的權益受到不可預測的侵害」。

個資 居住證 陸委會

延伸閱讀

「肉搜神器」查1筆賺500元 台中2男握全台1700萬筆個資遭逮

王義川手機監控爭議…陳耀祥喊「去識別化不再是個資」 台權會轟漠視1規定

上海市長層級來「不會太高」？ 蔣萬安8字原則回陸委會

稱龔正僅是「二把手」 北市反問陸委會：應樂見和平推演展現

相關新聞

藍白陣營率團參加海峽論壇 陸國台辦副主任會見民眾黨一行

大陸在福建舉辦海峽論壇，除國民黨外，民眾黨也由台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，並於14日和大陸國台辦副主任潘賢掌舉行單...

海峽智庫論壇！兩岸關係面臨3大巨變 學者：連談「兩岸和平」都困難

第十六屆海峽論壇兩岸智庫論壇14日在廈門舉行，文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民於會中提出兩岸關係出現的三大巨變...

談出席海峽論壇成果 連勝文：兩岸青年交流獲認同

國民黨副主席連勝文率團赴陸，在出席海峽青年論壇、海峽論壇主論壇大會後，於15日下午表示，在兩岸青年交流的部分，大陸方面朋...

擔綱海峽論壇開幕演出 陳妍希獻唱《若思念便思念》滿滿客家元素

大陸年度對台活動海峽論壇，15日上午在福建廈門舉辦論壇大會，在兩岸嘉賓開幕致詞後，安排四個表演節目，近年主要在陸發展的藝...

陸總理李強為期4天訪澳行程 就CPTPP和能源等議題進行討論

大陸總理李強15日抵達澳洲，是大陸總理睽違七年首度訪澳，展開為期四天的訪問行程。澳洲廣播公司指出，這次訪問期間，大陸預計...

美智庫披露 中向帶路夥伴國輸出「習思想」 

華府智庫「大西洋理事會」13日發布報告指出，中國為非洲和拉丁美洲國家官員舉辦了研討會和訓練課程，內容是為了宣傳中國的一黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。