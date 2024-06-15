回應王滬寧 陸委會：海峽論壇始終難以獲台灣民眾共鳴

大陸全國政協主席王滬寧15日在海峽論壇上發表談話，陸委會回應表示，海峽論壇難以獲得台灣民眾共鳴，是因陸方未能了解兩岸之間真正差距「在於政治制度與生活方式」。

王滬寧15日在海峽論壇開幕式上表示，凡是維護國家統一的，必將為歷史和人民所銘記，凡是數典忘祖，背叛分裂國家的，必為歷史和人民所唾棄的，無論台海局勢如何變化，「兩岸同屬一個中國」的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違背，民族復興，國家統一的歷史大勢不可阻擋。

他強調，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平、家園安寧。

對於王滬寧談話，陸委會15日表示，海峽論壇是中共每年耗費大量資源所舉辦的對台統戰交流平台，但始終難以獲得台灣民眾的共鳴，「究其原因，是陸方未能了解，兩岸之間真正的差距，在於政治制度與生活方式」。

陸委會強調，「如果沒有辦法讓台灣人民感受到對岸也能珍視民主、自由價值，落實人權保障，任何統戰活動與政治宣傳都是徒勞」。