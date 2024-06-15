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藍白陣營率團參加海峽論壇 陸國台辦副主任會見民眾黨一行

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌（右），會見民眾黨參訪團一行。取自中國台灣網
大陸國台辦副主任潘賢掌（右），會見民眾黨參訪團一行。取自中國台灣網

大陸在福建舉辦海峽論壇，除國民黨外，民眾黨也由台商事務委員會主委張凱鈞率團出席，並於14日和大陸國台辦副主任潘賢掌舉行單獨會見。潘賢掌說，「只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流」。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，潘賢掌14日以中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任身分，在廈門會見前來參加海峽論壇的台灣民眾黨參訪團一行。

潘賢掌表示，兩岸同胞同屬中華民族，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處。「只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識」。

他說，我們將堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞心靈契合。希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉。

據陸方發布，民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞表示，當前兩岸互動因民進黨的「斷流」降至冰點，民進黨當局堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高。民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

此次海峽論壇，藍白兩陣營都率團參加，國民黨由副主席連勝文帶隊，藍營有黨籍立委、地方民代、地方首長與會，參加海峽論壇相關活動，民眾黨則由張凱鈞代表，雙方都參加15日一早，和大陸全國政協主席王滬寧的大型會見活動，及論壇大會開幕，和預計出席今晚的歡迎晚宴。

相較與王滬寧的會見、論壇大會均有限度開放媒體採訪，今晚的晚宴，以及民眾黨參訪團14日與潘賢掌的會見，均未公開開放媒體訪問，僅有少數大陸官方媒體在場並在結束後發布訊息。

台灣民眾黨 家人 海峽論壇

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