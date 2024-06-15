談出席海峽論壇成果 連勝文：兩岸青年交流獲認同

國民黨副主席連勝文率團赴陸，在出席海峽青年論壇、海峽論壇主論壇大會後，於15日下午表示，在兩岸青年交流的部分，大陸方面朋友都「蠻認同的」，可以共同推動；但就外界關切兩岸觀光、經貿、農漁產品輸陸等議題，連勝文坦言，不確定大陸什麼時候會開放，並指此行沒有洽談具體合作的任務和要求。

連勝文率國民黨代表團赴陸出席海峽論壇，國民黨籍立委陳玉珍、陳雪生、蘇清泉，台北市議員柳采葳等也與會，地方首長有雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良率團參加，藍營較去年可以說是相對「大陣仗」。

較他人更早抵達福建的連勝文，於14日下午先出席了海峽青年論壇，15日上午和大陸全國政協主席王滬寧舉行會見，接著共同參加論壇大會開幕式，結束後他於15日下午在下榻飯店安排接受媒體訪問，分享此行目的和成果。

對於兩岸觀光，連勝文稱，他不確定陸方何時會進一步開放兩岸觀光旅遊，就國民黨立場，期望兩岸都能延續過去具有正面意義的作法，當然也包含了經貿合作跟觀光旅遊。

他坦言，如果兩岸氣氛實在是不好，雙方也沒有互信，甚至不愉快，「真的要開放也不是那麼容易」，因此，建議在有關青年或少年、兒童方面的交流可以更積極的去做。

就大陸日前宣布再斷ECFA對台134項產品關稅減讓，恰好於今日起生效，連勝文說，如果可以選的話，台灣當權者寧願跟大陸老死不相往來，中止所有經濟合作，但事實上是不可能的，做任何事情應為多數人著想。他重申，大多數台灣民眾還是希望跟大陸維持和平友好的關係。

連勝文也說，這次受國民黨主席朱立倫指派來參加，並沒有和陸方商談具體合作的任務和要求。

面對媒體追問，對於國民黨和地方首長提出的意見，陸方有何反饋，及雲林元旦在9月旺季來臨時，能否恢復銷陸。連勝文說，至少對於年輕人的部分，不論是體育等交流，大陸朋友都還蠻認同的，可以共同推動，至於農作物輸入問題，張麗善縣長做了很多努力，「任何具有正面意義的做法，我們都希望能夠延續。」

張麗善在上午參加大會後，也短暫接受媒體訪問，對於大陸民眾9月時可否吃到雲林文旦，她回應說，「我們會努力」，並未透露進一步的內容。張麗善還說，希望透過這樣公開的場合，來表達誠意和善意，並沒有私下跟大陸官員見面，只是來關心台商、台灣同胞，尤其是在大陸的雲林鄉親，聽聽他們的心聲。